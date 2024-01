"Без Барби нет Кена": Гослинг раскритиковал "Оскар" за отсутствие Марго Робби в главной номинации

Канадский актер Райан Гослинг открыто выразил недовольство по поводу того, что его партнерша по фильму "Барби" Марго Робби осталась без номинации на "Оскар" как лучшая актриса, передает NUR.KZ.

Номинации на главную кинопремию "Оскар" стали известны накануне вечером. Главный кинохит прошлого года "Барби" номинирован в восьми категориях, в том числе за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. Картина также поборется за статуэтки в номинациях "Лучший производственный дизайн" и "Лучший дизайн костюмов".

Райан Гослинг и Америка Феррера получили номинации как лучшие актер и актриса второго плана. Песни Райана Гослинга "I'm Just Ken" и Билли Айлиш "What Was I Made For?" попали в одну номинацию - "Лучшая оригинальная песня".

Заметным было отсутствие главной героини фильма - Марго Робби - в номинации "Лучшая актриса", а также Греты Гервиг в категории "Лучший режиссер". На это обратил внимание Гослинг - несмотря на то, что Академия киноискусств США не обделила его самого номинациями, актер посчитал важным высказаться в поддержку коллег по картине.

Официальное заявление Райана Гослинга опубликовал его персональный стилист Марк Эйвери. Поблагодарив жюри "Оскара" за внимание к его персоне, актер выразил свое недовольство обделением Робби и Гервиг и отметил, что "без Барби нет Кена".

"Без Барби нет Кена, а без Греты Гервиг и Марго Робби не было бы фильма о Барби. Это два человека, благодаря которым была создана эта по-настоящему историческая, всемирно известная картина. Никто из участников фильма не получил бы признание без их таланта, выдержки и гениальности.

Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих соответствующих категориях - не сказать ничего", - отметил Райан Гослинг.

Напомним, 96-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 10 марта. Лидером по количеству номинаций - 13 - стал фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". По 11 и 10 номинаций, соответственно, получили "Бедные-несчастные" и "Убийцы цветочной луны".