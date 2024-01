Объявлены номинанты на "Оскар-2024"

Окончательный список номинантов на престижную кинопремию "Оскар" опубликовала американская киноакадемия. Церемония пройдет 10 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт кинопремии.

Как сообщается на сайте, 96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта 2024 года. Номинантами в основных категориях стали следующие фильмы и их создатели:

Лучший фильм - "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Барби", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Оппенгеймер", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интереса.

Лучший режиссер - Жастин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные"), Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Лучший актер - Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Джеффри Райт ("Американское чтиво").

Лучшая актриса - Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

Лучший актер второго плана - Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби"), Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Лучшая актриса второго плана - Эмили Блант ("Оппенгеймер"); Дэниэль Брукс ("Цвет пурпурный"); Америка Феррера ("Барби"); Джоди Фостер ("Дайана Найэд"); Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

Лучший оригинальный саундтрек - "Американское чтиво", "Индиана Джонс и колесо судьбы", "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные".

Лучшая песня - The Fire Inside ("Обжигающе горячий"), I’m Just Ken ("Барби"), It Never Went Away ("Американская симфония"), Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны"), What Was I Made For? ("Барби").

С полным списком категорий и номинантов можно ознакомиться здесь.