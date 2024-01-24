"Не дождетесь": Севиль прокомментировала слухи о распаде дуэта Artik & Asti

Солистка Artik & Asti Cевиль Велиева опубликовала пост, в котором намекнула на релиз долгожданной для фанатов песни. Вместе с этим певице пришлось комментировать слухи о распаде дуэта, передает NUR.KZ.

Севиль решила поделиться с поклонниками откровениями о выходе из тяжелых отношений.

"Смятение, страх, беспомощность, озадаченность, то вверх, то вниз, иллюзия лучшего, а по факту — падение в пропасть, и вроде хочется остаться, ведь уже столько пройдено, многое увидено, но сердце не обманывается… и начинаются торги с собой.

Я проходила это, но не насквозь — а через себя. Самый страшный страх — сказать себе "достаточно", выйти из отношений ПЕРВОЙ и пойти дальше", - пишет солистка Artik & Asti.

При этом певица подчеркнула - речь не только о мужчинах, а о любых человеческих взаимоотношениях.

"У меня аллергия на жертвенность и нытье, я ухожу гордо и красиво, чаще всего без объяснений… кто-то во мне диагностирует «холод», я вижу в этом свою силу и мощь. И мне виднее. Не убегая от боли, я поддерживала себя и обнимала. Я видела, что пойду дальше и тянула карту со ставкой на себя.

Сложно ли было? — конечно. Но результат не заставит долго ждать, я выбираю быть счастливой…", - заключила Севиль.

Прочитав последние два слова, сопровожденные загадочным "...скоро", поклонники решили, что так артистка подогревает интерес к выходу долгожданного трека "Быть счастливой", отрывок которого Artik & Asti выпустили почти год назад.

Другие решили, что длинная ода о "выходе из отношений" посвящена выходу Севиль из группы. Однако, слухам о распаде дуэта Велиева сразу положила конец.

"Не дождетесь", - ответила она поклоннику в комментариях.

Недавно Севиль Велиеву заподозрили в том, что она прибегла к пластической хирургии - поклонники предположили, что она увеличила грудь.