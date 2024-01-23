"Песня обрела новую жизнь": Мусагалиев, Харламов и Беляев исполнили хит 90-х

Юмористы Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов, а также музыкант Антон Беляев исполнили песню группы "Рок-Острова" под названием "Ничего не говори". Фанаты оценили их творческий союз, передает NUR.KZ.

"Группа "Купание обезьяны в теплой воде" и Антон Беляев с песней "Ничего не говори", - подписал Харламов публикацию в Instagram.

Выступление артистов пришлось по душе их фанатам. Они оставили свои комментарии, оценив и вокальные данные исполнителей, и оригинальное название группы.

"Мне нравится. Зато вживую поют, живая музыка, без студийного звука и обработок", "Пение Гарика напомнило Боярского, в целом, шикарно, любимая песня", "Беляев, конечно, огонь", "Классная версия песни получилась", "Гарик шикарен", "Ребята, здорово! Песня снова обрела жизнь! Круто", "Крутяк, мальчики!", "Группа огонь, особенно название", - высказались пользователи соцсети.