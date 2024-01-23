Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Песня обрела новую жизнь": Мусагалиев, Харламов и Беляев исполнили хит 90-х

Опубликовано:

Азамат Мусагалиев, Антон Беляев и Гарик Харламов
Азамат Мусагалиев, Антон Беляев и Гарик Харламов. Кадр из видео: instagram.com/garikkharlamov

Юмористы Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов, а также музыкант Антон Беляев исполнили песню группы "Рок-Острова" под названием "Ничего не говори". Фанаты оценили их творческий союз, передает NUR.KZ.

"Группа "Купание обезьяны в теплой воде" и Антон Беляев с песней "Ничего не говори", - подписал Харламов публикацию в Instagram.

Выступление артистов пришлось по душе их фанатам. Они оставили свои комментарии, оценив и вокальные данные исполнителей, и оригинальное название группы.

"Мне нравится. Зато вживую поют, живая музыка, без студийного звука и обработок", "Пение Гарика напомнило Боярского, в целом, шикарно, любимая песня", "Беляев, конечно, огонь", "Классная версия песни получилась", "Гарик шикарен", "Ребята, здорово! Песня снова обрела жизнь! Круто", "Крутяк, мальчики!", "Группа огонь, особенно название", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2057110-pesnya-obrela-novuyu-zhizn-musagaliev-harlamov-i-belyaev-ispolnili-hit-90-h/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.