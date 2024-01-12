Беркут и Аиша представили клип на песню "Сәулем-ай" и окунули в ностальгию фанатов

Отечественные артисты Айбек Жансеитов, известный как Беркут, и его супруга Аиша представили премьеру клипа на песню "Сәулем-ай". Фанаты дали высокую оценку музыкальной новинке, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша душевно исполнили народную песню "Сәулем-ай". А новый клип вышел ярким и даже романтическим. Беркут в кадре дарит жене алую розу и поет вместе с ней дуэтом. Сопровождает артистов Diamond Violin Show.

"Как красиво вы вместе звучите, дополняете друг друга. Счастья и любви вам", "Красивая семейная пара. Поют песню моего детства, когда ее пели наши мамы. Спасибо за доставленное нам удовольствие", "С удовольствием смотрю всегда на вас", "Вам нужно с таким голосом колыбельные на казахском петь. Как волна убаюкивает" , - дали свою оценку пользователи соцсети.