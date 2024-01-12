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Беркут и Аиша представили клип на песню "Сәулем-ай" и окунули в ностальгию фанатов

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из клипа: youtube.com/@toi-duman

Отечественные артисты Айбек Жансеитов, известный как Беркут, и его супруга Аиша представили премьеру клипа на песню "Сәулем-ай". Фанаты дали высокую оценку музыкальной новинке, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша душевно исполнили народную песню "Сәулем-ай". А новый клип вышел ярким и даже романтическим. Беркут в кадре дарит жене алую розу и поет вместе с ней дуэтом. Сопровождает артистов Diamond Violin Show.

"Как красиво вы вместе звучите, дополняете друг друга. Счастья и любви вам", "Красивая семейная пара. Поют песню моего детства, когда ее пели наши мамы. Спасибо за доставленное нам удовольствие", "С удовольствием смотрю всегда на вас", "Вам нужно с таким голосом колыбельные на казахском петь. Как волна убаюкивает" , - дали свою оценку пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2055192-berkut-i-aisha-predstavili-klip-na-pesnyu-saulem-ay-i-okunuli-v-nostalgiyu-fanatov/

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