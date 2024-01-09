"Зеленый гоблин" из "Человека-паука" получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Американский актер Уиллем Дефо удостоился своей звезды на Аллее славы в Голливуде. Звезду фильмов "Взвод" и "Человек-паук" поддержали коллеги по цеху, передает NUR.KZ.

68-летний Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской Аллее Славы. В торжественной церемонии закладки приняли участие его коллеги - Педро Паскаль, Марк Руффало, Гильермо дель Торо и Патриша Аркетт.

"У Аллеи славы большая история, здесь увековечено множество имен. Я рада, что этот список пополнил талантливый Уиллем Дефо", - говорит актриса Патриша Аркетт.

Уиллем Дефо родился в 1955 году в США. Обширная фильмография с широким спектром образов — от злодеев до сенаторов и священников — подтверждает многогранность таланта артиста.

В кино снимался с 1980 года, однако настоящую известность ему принесла роль в фильме "Взвод" Оливера Стоуна в 1986 году. Затем последовали десятки других киноработ. Дефо также снялся в четырех частях фильма о Человеке-пауке в качестве главного злодея - Зеленого гоблина.

Одной из недавних работ Уиллема Дефо в кино стала роль ученого в фильме "Бедные-несчастные", за которую он удостоился номинации на "Золотом глобусе" в категории "Лучший второстепенный актер".