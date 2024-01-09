Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Зеленый гоблин" из "Человека-паука" получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Опубликовано:

Уиллем Дефо
Уиллем Дефо. Фото: instagram.com/hwdwalkoffame

Американский актер Уиллем Дефо удостоился своей звезды на Аллее славы в Голливуде. Звезду фильмов "Взвод" и "Человек-паук" поддержали коллеги по цеху, передает NUR.KZ.

68-летний Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской Аллее Славы. В торжественной церемонии закладки приняли участие его коллеги - Педро Паскаль, Марк Руффало, Гильермо дель Торо и Патриша Аркетт.

"У Аллеи славы большая история, здесь увековечено множество имен. Я рада, что этот список пополнил талантливый Уиллем Дефо", - говорит актриса Патриша Аркетт.

Уиллем Дефо родился в 1955 году в США. Обширная фильмография с широким спектром образов — от злодеев до сенаторов и священников — подтверждает многогранность таланта артиста.

В кино снимался с 1980 года, однако настоящую известность ему принесла роль в фильме "Взвод" Оливера Стоуна в 1986 году. Затем последовали десятки других киноработ. Дефо также снялся в четырех частях фильма о Человеке-пауке в качестве главного злодея - Зеленого гоблина.

Одной из недавних работ Уиллема Дефо в кино стала роль ученого в фильме "Бедные-несчастные", за которую он удостоился номинации на "Золотом глобусе" в категории "Лучший второстепенный актер".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2054622-zelenyy-goblin-iz-cheloveka-pauka-poluchil-zvezdu-na-allee-slavy-v-gollivude/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.