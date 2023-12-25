Qazaqsha disco: отечественную версию кавера на итальянскую песню оценили пользователи Сети

Шоумен Ринат Сафаргулов разместил в своем Instagram-аккаунте видео, которое набирает популярность в Сети. Отечественные артисты исполнили кавер на песню Italo Disco, передает NUR.KZ.

"Группы бывают разные: ретро, из 90-х, любимые, страдальческие, распавшиеся, девичьи, с толпой фанатов, Бэкстрит Бойз.

Мы - новая группа, пока без названия. Выступаем только выше Абая. P.S.: Пишите в комментариях варианты названия группы", - отметил Ринат.

Отметим, что грузинский кавер песни Italo Disco под названием Georgia Disco стал очень популярным в Сети. Пользователи Казнета отметили, что и казахская версия, которую артисты назвали Qazaqsha disco, очень даже хороша.

В числе тех, кто оценил выступление, были и представители отечественного шоу-бизнеса - Индира Едильбаева, Динара Кырыкбаева, Алена Петрова и другие.

"Классно спели", "Ребята, вы огонь", "Креативно", "Ждал такой кавер", "Мощно вышло", "Классный вариант, мне нравится", "Молодцы, нужно поднимать казахскую культуру", "Я так думаю, вы уже сами придумали название вашей прекрасной группы - Qazaqsha disco", - отреагировали они.