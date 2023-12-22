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"100% твоя песня": Лазарев записал свою версию хита Мурата Насырова "Я - это ты"

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Сергей Лазарев и Мурат Насыров
Сергей Лазарев и Мурат Насыров. Фото: instagram/@lazarevsergey, @murat.nasyrov_funn

Легендарный хит "Я - это ты" Мурата Насырова получил новую жизнь. Свою версию песни записал Сергей Лазарев в дуэте с российской исполнительницей Mia Boyka - отрывок он выложил в Сеть, передает NUR.KZ

25 лет спустя, всеми любимая песня казахстанского исполнителя Мурата Насырова обрела новые формы. Трек в исполнении Сергея Лазарева и Mia Boyka, который официально вышел на стриминговых площадках сегодня, стал саундтреком к новому новогоднему фильму.

Лазарев выложил отрывок в свой Instagram-аккаунт.

Многие поклонники творчества артиста с радостью восприняли музыкальную новинку. Другие, однако, были не столь впечатлены - они убеждены, что никто не может перепеть оригинал.

"Честно говоря, эта аранжировка не превзошла оригинальной версии Мурата. Только почти до неузнаваемости изменила. И не в лучшую, увы, сторону", "Очень люблю песню, но против кавера. Зачем петь ее так, будто нужно успеть уложиться за 1 минуту... В песне есть душа, а тут просто перепевка".

"Сергей, это 100% твоя песня, круто исполнил", "Вы оба молодцы. Классная, дуэтная премьера получилась, вы внесли свою новизну и красоту своим исполнением этой одной из любимых композиций. Спасибо", "Опять негативщики, которым все не так всегда. Никто не пытался перепеть оригинал, сделали свою версию! Не нравится - не слушаете, все элементарно и просто", - пишут в комментариях под видео.

В ноябре Лазарев посвятил трогательный пост старшему сыну в честь дня его рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2052168-100-tvoya-pesnya-lazarev-zapisal-svoyu-versiyu-hita-murata-nasyrova-ya-eto-ty/

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