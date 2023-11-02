"Ты - мое продолжение": Сергей Лазарев посвятил трогательный пост сыну в день его рождения

Музыкант опубликовал видеоролик в честь дня рождения сына Никиты в своем Instagram-аккаунте. Первенцу Лазарева исполнилось 9 лет, передает NUR.KZ.

Лазарев поднял семейные архивы и собрал самые яркие фото и видео с именинником. В честь дня рождения своего первенца Сергей смонтировал и выложил поздравительное видео. На кадрах можно увидеть Никиту с младенческого возраста до сегодняшнего дня, а также моменты совместного времяпрепровождения с известным отцом. Видеоряд Сергей Лазарев сопроводил песней "Мое продолжение", которую посвятил Никите.

"Сынуля! Никуся, ты- мое продолжение!! Тебе уже 9 лет, ты так быстро растешь! Я никогда не смогу на концерте спеть эту песню посвященную тебе, потому что каждый раз ком в горле, и я всегда плачу. Я очень тебя люблю! Расти достойным человеком! Я всегда рядом!" - подписал публикацию исполнитель.

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей - сына Никиту и дочь Анну. Ранее мы писали о том, кто может быть их предполагаемой матерью. Также Лазарев интриговал поклонников кольцом на безымянном пальце.