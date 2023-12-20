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Вайн с участием Асанали Ашимова и других казахстанских актеров развеселил Казнет (видео)

Опубликовано:

Асанали Ашимов с коллегами в Санье
Асанали Ашимов с коллегами в Санье: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанские актеры были приглашены на 5-й Международный кинофестиваль острова Хайнань. На досуге они успели снять не только фото, но и забавный ролик, который разлетелся в соцсети, передает NUR.KZ.

На страничке Санжара Мади и Жайдарбека Кунгужинова появилось позитивное видео.

"Когда казахам принесли счет, ты знаешь, кого отметить", - написано под публикацией.

В вайне приняли участие также актеры Берик Айтжанов, Асан Мажит и легенда советского и казахстанского кино Асанали Ашимов.

За короткое время ролик набрал множество просмотров и свыше 19 тысяч "лайков".

"Это очень круто!", "Самый крутой вайн 2023 года", " Надо снимать "Разборки в Хайнане по-казахски", "Это лучшее, что я видел сегодня", "Гениально", "Обидеться на то, что не дали оплатить счет как предлог, чтобы врезать коллеге по лицу", "Первоклассные наши актеры", "Подушка и тапка - это, конечно, сильное оружие", - отреагировали пользователи соцсети, в числе которых и представители отечественного шоу-бизнеса.

Как отметил ранее Санжар Мади, в Китай актеры прилетели на Международный кинофестиваль острова Хайнань, где будут представлены 4 отечественные картины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2051688-vayn-s-uchastiem-asanali-ashimova-i-drugih-kazahstanskih-akterov-razveselil-kaznet-video/

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