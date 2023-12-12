Киркоров выпустил клип на саундтрек к юбилейной части "Елок"

Российский исполнитель Филипп Киркоров представил в соцсети премьеру клипа на официальный саундтрек "Летите, летите" к юбилейной части франшизы "Елки", передает NUR.KZ.

"Приближайте Новый год! Приближайте чудо! И поверьте, вы можете прямо сейчас сотворить чудо. Позвоните своим родным и скажите: "Люблю". Это так просто. Но так важно!" - отметил Филипп Киркоров, разместив отрывок нового клипа в своем блоге.

Трогательный клип был снят на саундтрек к 10-й части легендарной новогодней франшизы "Елки".

"Какая песня! Какой голос!", "Классный клип. Классная песня. Давно не было таких душевых песен. Как всегда, до слез", "Эта песня волшебная, подходит только Филиппу", "Спасибо, Филипп, за такую проникновенную песню и, конечно же, за очень трогательное, до глубины души, исполнение", - прокомментировали пользователи соцсети.

Отметим, что клип уже вышел на официальном канале Киркорова на YouTube и набрал за короткое время с момента публикации почти 24 тысячи просмотров, а также массу восторженных отзывов.