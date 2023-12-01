"Можешь опираться на мое плечо": Долина тепло поздравила дочь Юлии Началовой с 17-летием

Дочери Юлии Началовой - Вере Алдониной - исполнилось 17 лет. Подросшую девочку в своем Instagram показала ее крестная мать, Лариса Долина. Певица рассказала, как живет Вера пять лет спустя после смерти матери, передает NUR.KZ.

С момента смерти Юлии Началовой прошло почти пять лет - певица скончалась от болезни на 39-м году жизни. У Началовой осталась дочь Вера, которая родилась в 2006 году в браке с футболистом Евгением Алдоновым.

Сегодня девочке исполнилось 17 лет - в честь этого события фотографию подросшей Веры показала ее крестная мать, знаменитая российская певица Лариса Долина. Она рассказала некоторые детали о жизни дочери Юлии Началовой. На фото с Долиной Вера улыбалась - видно, что в росте девочка уже перегнала знаменитую исполнительницу.

Долина поздравила крестницу с днем рождения и поделилась воспоминаниями.

"Верочку помню грудной, спокойно лежащей у меня на руках во время крещения… Наблюдала за тем, как растет и развивается и всегда видела какой-то особенный свет в ее глазах… Как у мамы…", - пишет Лариса Долина.

Певица также поделилась тем, какой, по ее мнению, выросла маленькая Вера.

"Абсолютно взрослая, самодостаточная, знающая, чего в жизни хочет, добрая, умная, талантливая, очень креативная и очень отзывчивая. Достойна своей мамы… Бабушка Тая и дедушка Витя души не чают во внучке, они стали ей опорой и защитой. В семье царят любовь и взаимопонимание. А еще дедушка дает Верочке бесценные уроки пения, очень успешно", - рассказывает Долина.

Звезда советской эстрады дала понять, что принимает активное участие в жизни девочки и по сей день - сейчас они вместе с Верой и ее близкими думают о будущем дочери Юлии Началовой. По словам Ларисы Долиной, девочка пошла в маму своей любовью к музыке.

"Вера болеет мюзиклом и очень много экспериментирует в этом непростом жанре. Я бы очень хотела, чтобы Вера поступила на кафедру мюзикла... Но решение будем принимать вместе. Очень люблю и горжусь. Всегда рядом, всегда помогу, можешь смело опираться на мое плечо, девочка моя! Будь здорова и счастлива! Пусть у тебя все в жизни сложится так, как ты хочешь!" - завершила свое поздравление Долина.

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