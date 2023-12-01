"Ох и жара будет": новый альбом Скриптонита впечатлил меломанов

Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов, известный под сценическим именем Скриптонит, выпустил новый альбом, который впечатлил его фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Премьеру альбома YEAHH Скриптонит проанонсировал в своем блоге еще неделю назад, отметив, что она состоится 1 декабря.

Как и было обещано, сегодня альбом стал доступен на всех цифровых музыкальных площадках. Гостевые куплеты в композициях исполнили певцы Feduk и Andro, рэпер Эндшпиль и другие артисты.

Поклонники творчества казахстанского исполнителя оценили его музыкальную новинку.

"Альбом получился четкий, звучит прекрасно, чувствуются твои старания, Скрип, будем ждать вторую часть", "Как же качает", "Исключительно в качестве", "Вперед, палуан", "Я так долго ждал этого", "Ох и жара будет", - отметили фанаты.