"Ох и жара будет": новый альбом Скриптонита впечатлил меломанов
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Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов, известный под сценическим именем Скриптонит, выпустил новый альбом, который впечатлил его фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.
Премьеру альбома YEAHH Скриптонит проанонсировал в своем блоге еще неделю назад, отметив, что она состоится 1 декабря.
Как и было обещано, сегодня альбом стал доступен на всех цифровых музыкальных площадках. Гостевые куплеты в композициях исполнили певцы Feduk и Andro, рэпер Эндшпиль и другие артисты.
Поклонники творчества казахстанского исполнителя оценили его музыкальную новинку.
"Альбом получился четкий, звучит прекрасно, чувствуются твои старания, Скрип, будем ждать вторую часть", "Как же качает", "Исключительно в качестве", "Вперед, палуан", "Я так долго ждал этого", "Ох и жара будет", - отметили фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2048691-oh-i-zhara-budet-novyy-albom-skriptonita-vpechatlil-melomanov/