"Остались друзьями?": фанаты обсудили реакцию экс-возлюбленного Бузовой на ее новые фото

Телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram яркие образы из шоу "Новые звезды в Африке". Фолловеры оценили их, а вместе с ними и ее экс-возлюбленный Давид Манукян, передает NUR.KZ.

"Давно не было битвы образов из Африки. Немного лета в ленте не помешает", - написала Ольга.

Телеведущая представила на суд фанатов два образа - она запечатлелась в голубом мини-платье и ансамбле с зебровым принтом.

Кое-кто оценил ее образы, а кто-то заметил, что бывший возлюбленный Бузовой начал ставить "лайки" под ее фото.

"Я одна в шоке, что Дава "лайк" поставил Оле? Китай пошел им на благо. Остались друзьями или, может, что-то большее. В любом случае, есть вопросики", "Фигура как у Барби. Ноги!", "Смена Волочковой подрастает", "Просто потрясающая!", "Какие ноги, обалдеть!", "Хорошо отфошопленные фото, на экране Оля очень поправилась", "Сойдитесь уже с Давой. Вы идеальная пара. Будьте уже счастливы всем назло", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.