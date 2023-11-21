"Остались друзьями?": фанаты обсудили реакцию экс-возлюбленного Бузовой на ее новые фото
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Телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram яркие образы из шоу "Новые звезды в Африке". Фолловеры оценили их, а вместе с ними и ее экс-возлюбленный Давид Манукян, передает NUR.KZ.
"Давно не было битвы образов из Африки. Немного лета в ленте не помешает", - написала Ольга.
Телеведущая представила на суд фанатов два образа - она запечатлелась в голубом мини-платье и ансамбле с зебровым принтом.
Кое-кто оценил ее образы, а кто-то заметил, что бывший возлюбленный Бузовой начал ставить "лайки" под ее фото.
"Я одна в шоке, что Дава "лайк" поставил Оле? Китай пошел им на благо. Остались друзьями или, может, что-то большее. В любом случае, есть вопросики", "Фигура как у Барби. Ноги!", "Смена Волочковой подрастает", "Просто потрясающая!", "Какие ноги, обалдеть!", "Хорошо отфошопленные фото, на экране Оля очень поправилась", "Сойдитесь уже с Давой. Вы идеальная пара. Будьте уже счастливы всем назло", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046785-ostalis-druzyami-fanaty-obsudili-reaktsiyu-eks-vozlyublennogo-buzovoy-na-ee-novye-foto/