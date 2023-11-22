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Солистки группы Blackpink смутились от слов короля Британии Карла III (фото, видео)

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Blackpink (слева направо - Дженни, Розе, Лиса и Джису)
Blackpink (слева направо - Дженни, Розе, Лиса и Джису). Фото: instagram.com/blackpinkofficial

Солистки корейской группы Blackpink стали гостями Букингемского дворца - звезды посетили торжественный ужин Карла III. Речь короля изрядно смутила певиц, передает NUR.KZ.

Участницы k-pop группы Blackpink - Розе, Джису, Дженни и Лиса - собрались вместе по особому поводу. Звезды получили приглашение на торжественный банкет Короля Британии - Карла III. Мероприятие прошло в честь государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Vogue назвал участие Blackpink в мероприятии подобного уровня "одним из самых примечательных событий в поп-культуре за последнее время". В журнале также отметили, что последней девичьей группой, ступавшей в Букингемский дворец, были Spice Girls в 1997 году.

Девушки получили приглашение не только в качестве легенд K-pop индустрии, но и как защитницы целей ООН в области устойчивого развития. Король Карл III упомянул девушек в своей речи - реакция получилась умилительной.

"Я аплодирую Дженни, Джису, Лисе и Розе, более известным как Blackpink, за их вклад в продвижение идей экологической устойчивости среди аудитории по всему миру. Меня восхищает то, как они успевают ставить в приоритет такие важные задачи, оставаясь при этом мировыми звездами", - подчеркнул король Великобритании (на видео с 4:18).

К слову, сразу после упоминания девушек, камеры были направлены прямо на них. Певицы были явно удивлены и смущены вниманием Короля - Джису, Лиса, Дженни и Розе начали улыбаться и переглядываться.

Blackpink является самой высокооплачиваемой женской корейской группой. За семилетнюю историю девушки выпустили два студийных и два мини-альбома. Шесть клипов группы имеют более миллиарда просмотров на YouTube. Каждая из участниц выпустила сольные синглы и является лицом мировых брендов.

В апреле 2023 года Blackpink стали первой женской группой k-pop, выступившей на фестивале Coachella в качестве хедлайнера. Мировое турне "Born Pink" побило рекорд и стало самым прибыльным туром среди женских групп в истории музыки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2047102-solistki-gruppy-blackpink-smutilis-ot-slov-korolya-britanii-karla-iii-foto-video/

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