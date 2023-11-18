Питался беконом и бургерами: звезда "Эйфории" рассказал, на что пошел ради роли Элвиса

Звезда подросткового сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди принял участие в фотосессии для обложки модного журнала, в которой также рассказал о роли в фильме Софии Копполы, пишет NUR.KZ со ссылкой на GQ.

Дочь известного голливудского режиссера Френсиса Форда Копполы София Коппола сняла фильм "Присцилла: Элвис и я", в написании сценария к которому также приняла участие.

Легендарного Пресли в кинокартине сыграл звезда молодежных сериалов и фильмов Джейкоб Элорди, больше всего прославившийся после роли в "Эйфории". В центре сюжета "Присциллы: Элвис и я" – история единственной супруги Элвиса. Главную роль в проекте исполняет Кейли Спейни.

В США фильм уже вышел в прокат.

К слову, Элорди – уже второй за год актер, воплотивший на экране короля рок-н-ролла прошлого века. В фильме "Элвис" главную роль исполнил актер Остин Батлер, удостоившийся за роль премии "Золотой глобус".

В честь выхода фильма Элорди снялся для обложки модного журнала GQ, а также дал небольшое интервью, в котором рассказал, что усердно готовился для роли. Ему нужно было прибавить в весе, поэтому Джейкоб объедался гамбургерами и беконом. Также актер смотрел различные выступления Элвиса Пресли и прочитал мемуары Присциллы.

Модные образы, которые примерил знаменитость, журнал опубликовал в Instagram.

"Фотографии выглядят как сгенерированные искусственным интеллектом", "Будто ИИ", "Как кто-то может конкурировать с этим чуваком?", "Он умеет все и делает это блестяще", – написали фанаты под фотографиями.

По информации на сайте IMDb, Джейкоб Натаниэль Элорди родился 26 июня 1997 года в Брисбене, Австралии.

Наиболее известные проекты с его участием – "Будка поцелуев" от Netflix, сериал "Эйфория" от HBO. Является фанатом Хита Леджера и супергероя Бэтмена. Его родные по отцовской линии эмигрировали из Страны Басков в Австралию, когда его отец был еще ребенком.