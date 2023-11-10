Джаред Лето взобрался на один из самых высоких небоскребов мира (видео)

51-летний американский певец и актер Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которого составляет 443 метра. Это было сделано в преддверии нового концертного тура, передает NUR.KZ.

О том, что ему удалось взобраться на Эмпайр-стейт-билдинг, Лето рассказал на своей странице в Instagram.

Он выложил видео самого момента восхождения и сообщил, что таким способом решил отметить выход нового альбома своей группы Thirty Seconds to Mars и начало концертного тура.

"Как многие из вас знают, я люблю лазить. Это одна из немногих вещей, которые уводят меня от некоторых проблем жизни и помогают мне обрести немного свободы и невозмутимости.

Во многом этот альбом о том, как следовать своей мечте и заставить себя сделать, казалось бы, невозможное. Для меня восхождение на Эмпайр-стейт-билдинг, определенно, попадает в эту категорию", – написал Лето.

При этом, как пишет SkyNews, Джаред Лето – это первый человек в мире, который легально поднялся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг.

Как пишет РБК, в 1986 году Эмпайр-стейт-билдинг включили в список национальных исторических памятников США, а в 2007-м – признали лучшим американским архитектурным достижением.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг – 443,2 метра. Эта цифра учитывает в том числе верхушку шпиля, без него – 381 метр.

Небоскреб считался самым высоким зданием Нью-Йорка с момента появления в 1931 году и до 1970 года, когда высотку затмили строения Всемирного торгового центра. В 2001 году, после разрушения башен ВТЦ, небоскреб вернул себе прежний титул.

Вновь утратил статус самого высокого в Нью-Йорке в 2014 году, когда было построено новое здание One World Trade Center.

При этом, согласно данным с официального сайта Совета по высотным зданиям и городской среде обитания, международной организации, занимающейся вопросами высотного строительства, на момент выхода этого материала в списке ста самых высоких зданий мира Эмпайр-стейт-билдинг занимает 52-ю строчку.