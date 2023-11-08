"Зима будет очень интересной": казахстанский исполнитель Kalifarniya поделился отрывком новой песни

Автор хита "Puerto-Rico" Kalifarniya готов порадовать поклонников новой работой - в своем Instagram певец анонсировал дату выхода песни "Препарат", передает NUR.KZ.

Фархат Калиев, более известный как Kalifarniya, объявил о выходе новой песни, которая получила название "Препарат". В своем Instagram музыкант опубликовал отрывок новой работы - на видео парень напевает припев песни на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Зима будет очень интересной", - загадочно подписал публикацию Kalifarniya. Трек выйдет ровно через неделю, 15 ноября.

Фархат Калиев прославился под псевдонимом Kalifarniya. Видеоклип на один из самых известных хитов музыканта - "Puerto-Rico" - набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube всего за 4 месяца.