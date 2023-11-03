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"Дуэт в стиле ретро": Киркоров и Шуфутинский представили совместный клип

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Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров
Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров. Кадр из видео: instagram.com/fkirkorov

Российские артисты Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров представили новую песню "Жара Дубая" и клип на нее. О премьере сообщил в своем Instagram-аккаунте Киркоров, передает NUR.KZ.

"Дубай как состояние души. Жара как состояние тел, желаний и страстей. Иллюзии заканчиваются, но музыка и путь артиста - вечны! Как "Жара Дубая", - написал Киркоров.

Клип уже вышел на его официальном YouTube-канале.

Пользователи соцсети оценили музыкальную новинку и напророчили песне судьбу хита.

"С премьерой вас. Красивая песня", "Однозначно, очередной хит", "Очень стильно, приятно слушать", "Клип зацепил своим контрастом - жара, белый песок, яркие девушки, как тропические бабочки, разноцветные паруса, сияющая луна и черно-белое изображение, класс!", "Бомбическая премьера", "Интересный дуэт в стиле ретро", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044039-duet-v-stile-retro-kirkorov-i-shufutinskiy-predstavili-sovmestnyy-klip/

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