"Дуэт в стиле ретро": Киркоров и Шуфутинский представили совместный клип

Российские артисты Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров представили новую песню "Жара Дубая" и клип на нее. О премьере сообщил в своем Instagram-аккаунте Киркоров, передает NUR.KZ.

"Дубай как состояние души. Жара как состояние тел, желаний и страстей. Иллюзии заканчиваются, но музыка и путь артиста - вечны! Как "Жара Дубая", - написал Киркоров.

Клип уже вышел на его официальном YouTube-канале.

Пользователи соцсети оценили музыкальную новинку и напророчили песне судьбу хита.

"С премьерой вас. Красивая песня", "Однозначно, очередной хит", "Очень стильно, приятно слушать", "Клип зацепил своим контрастом - жара, белый песок, яркие девушки, как тропические бабочки, разноцветные паруса, сияющая луна и черно-белое изображение, класс!", "Бомбическая премьера", "Интересный дуэт в стиле ретро", - отметили фанаты.