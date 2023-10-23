Казахстанский мультфильм "Шырақ" стал доступен на YouTube
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20 октября казахстанская анимационная студия "ARA studios" объявила о премьере короткометражного фильма "Шырақ" на своем YouTube-канале, передает NUR.KZ.
Это история о небольшой свече, которая боится людей. Однажды на чердак, где живет свеча, забирается кот и уносит ее любимого друга – игрушечную фигурку. Теперь главному герою предстоит сделать нелегкий шаг – спуститься к людям, чтобы ее вернуть.
В 2023 году фильм был отправлен на более чем 80 кинофестивалей по всему миру. Он попал в шорт-листы таких фестивалей, как Cleveland International Film Festival (CIFF) и Kids First! Film Festival в США, Shanghai International Film Festival в Китае, Seoul International Children's Film Festival (SICFF) в Корее и Cartoon Club – International Festival of Animation Cinema, Comics and Games в Италии.
На данный момент "Шырақ" стал победителем в номинации "AUDIENCE CHOICE AWARD KIDs – 10" в Tirana International Film Festival (Albanian premiere) в Албании.
Над фильмом работала творческая команда "ARA studios", в состав которой вошло около 20 молодых специалистов. Ребята поставили перед собой цель поднять качество казахстанской анимации на новый уровень.
Режиссером фильма является Мейіржан Сандыбай, а продюсером – Бақытжан Шабдукарим. Над звуком и саундтреками работали команда по звукорежиссуре Санжара Мұрата "Dybys Lab" и композитор Дастан Қалмағамбет. Также фильм помогает продвигать продюсер студии "JKS Entertainment" Бексұлтан Қазыбек и его команда.
На протяжении двух лет ребята создавали продукт, ставший важным вкладом в развитие отечественной анимации. Благодаря их работе фильм оценили жюри международных кинофестивалей, а теперь его может посмотреть каждый со своего устройства.
В дальнейшем "ARA studios" планирует участвовать в международной конференции BCON2023 в Амстердаме. На ней ведущий 3D-аниматор Нұрбек Нұрланбекұлы поделится с зарубежными коллегами проектами студии. А также в рамках конференции состоится показ "Шырақ" на кинофестивале Suzanne Awards Film Festival.
"Фильм "Шырақ" стал для нас хорошей школой. В процессе создания мы много спорили, порой соглашались друг с другом, но иногда совсем не находили общей точки зрения. Это было для нас испытанием, но мы не сломались. Мы были верны своим принципам, и довели дело до конца.
"Шырақ" помог отточить наши навыки. Мы выросли. Мы поняли, что в создании независимого фильма важнее всего вера и дух, дружба и упорство", – заявил режиссер Мейіржан Сандыбай.
В 2024 году молодые специалисты готовятся создать семейный анимационный сериал, состоящий из 26 эпизодов. Его пилотная серия уже находится в разработке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2042146-kazahstanskiy-multfilm-shyraq-stal-dostupen-na-youtube/