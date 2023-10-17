Живущие на Кипре казахстанцы организовали Qazaq Music Fest (фото)

Казахстанцы, живущие на Северном Кипре, организовали первый Qazaq Music Fest для популяризации отечественной культуры. Первым приглашенным артистом стал Raim, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают организаторы мероприятия, на острове Кипр проживает много казахстанцев, они скучают по своей Родине, культуре и музыке.

"Из развлечений на острове - море и достопримечательности, очень мало концертов, поэтому мы решили организовать фестиваль казахстанской музыки для наших соотечественников, живущих здесь.

Мы хотели также познакомить местное население с культурой Казахстана", - отмечает одна из организаторов Qazaq Music Fest Сабира Кулумбетова.

Raim на Qazaq Music Fest. Фото: из архива организаторов фестиваля

Вместе с семьей женщина переехала на Северный Кипр год назад. Она отметила, что фестиваль, прошедший в городе Гирне, нашел отклик в сердцах многих ее соотечественников.

"Первым приглашенным артистом стал Raim. Это один из популярнейших артистов среди молодежи. Выступали также Life Band SKYDIVE и популярнейший на острове диджей - DJ Mergen after party, а вел мероприятие Евгений Курулев.

В числе зрителей были студенты из Казахстана и стран СНГ, которых здесь становится с каждым годом все больше. Взрослое поколение соскучилось по исполнению наших песен вживую, они тоже очень обрадовались.

Также большой интерес к казахстанской музыке и культуре проявили туристы из Европы и местные жители. Мы до сих пор получаем теплые отзывы", - рассказала она.

Raim на Qazaq Music Fest. Фото: из архива организаторов фестиваля

Сабира Кулумбетова отмечает, что в будущем фестиваль казахстанской музыки станет еще масштабнее. Он будет ежегодным. В планах приглашать на остров казахстанских артистов, а также исполнителей из России и ближнего зарубежья.

"Следующий фестиваль будет приурочен к Наурызу. Мы планируем провести грандиозное событие с участием наших отечественных звезд и ведущих.

А также хотим пригласить президента Турецкой республики Северного Кипра, чтобы познакомить с традициями празднования Наурыза", - отметила она.

Бибигуль Актан и Сабира Кулумбетова. Фото: из архива организаторов Qazaq Music Fest

Казахстанская актриса Бибигуль Актан, переехавшая на Кипр два года назад, призналась, что получила массу эмоций, побывав на фестивале.

"Меня охватывала гордость, что наши казахстанцы на высоком уровне организовали фестиваль музыки. Было очень приятно видеть флаг Казахстана. Когда живешь вдалеке от родины, начинаешь очень сильно скучать, патриотизм проявляется гораздо ярче.

Первая часть мероприятия больше пришлась по душе старшему поколению, были исполнены старые полюбившиеся всем песни, ну а вторая часть больше подошла для молодежи, когда вышел Raim.

Raim известен не только в нашей стране, а почти на всем постсоветском пространстве - и в России его хиты качают, и в Кыргызстане. На этом мероприятии были студенты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Было весело, мы танцевали, подпевали.

Мы, казахстанцы, здесь очень сплоченные, помогаем друг другу. Хочется объединяться, строить что-то новое, как в родной стране, так и за ее пределами", - рассказала актриса.