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Димаш показал теплую встречу с поклонниками после концерта в Анталье (видео)

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Димаш Кудайберген с фанатами
Димаш Кудайберген с фанатами. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген встретился с поклонниками после выступления в Анталье. Артист исполнил полюбившиеся зрителям песни на концерте всемирно известного диджея Бурака Йетера, передает NUR.KZ.

"Небольшие фрагменты из Антальи, которые могут быть вам интересны", - отметил певец в Instagram.

Он показал, как тепло встретили его поклонники, которым он раздал автографы. Казахстанский исполнитель также сделал с ними ряд теплых фотографий.

Накануне артист в соцсети поблагодарил всех, кто пришел на концерт, на турецком языке.

"Спасибо за ваши теплые чувства, мои дорогие турецкие братья, я люблю вас", - написал он.

Отметим, что Димаш был специальным приглашенным гостем на концерте известного диджея Бурака Йетера. Концерт состоялся 13 октября на стадионе Университета Акдениз в Анталье.

Артисты исполнили их совместную песню Weekend, которая прозвучала впервые этой весной на сольном концерте Димаша в Анталье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2041100-dimash-pokazal-tepluyu-vstrechu-s-poklonnikami-posle-kontserta-v-antale-video/

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