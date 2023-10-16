Димаш показал теплую встречу с поклонниками после концерта в Анталье (видео)

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген встретился с поклонниками после выступления в Анталье. Артист исполнил полюбившиеся зрителям песни на концерте всемирно известного диджея Бурака Йетера, передает NUR.KZ.

"Небольшие фрагменты из Антальи, которые могут быть вам интересны", - отметил певец в Instagram.

Он показал, как тепло встретили его поклонники, которым он раздал автографы. Казахстанский исполнитель также сделал с ними ряд теплых фотографий.

Накануне артист в соцсети поблагодарил всех, кто пришел на концерт, на турецком языке.

"Спасибо за ваши теплые чувства, мои дорогие турецкие братья, я люблю вас", - написал он.

Отметим, что Димаш был специальным приглашенным гостем на концерте известного диджея Бурака Йетера. Концерт состоялся 13 октября на стадионе Университета Акдениз в Анталье.

Артисты исполнили их совместную песню Weekend, которая прозвучала впервые этой весной на сольном концерте Димаша в Анталье.