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Прилетевший в Казахстан Бурак Озчивит побывал на Шымбулаке (фото)

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Бурак Озчивит
Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/burakozcivit

Турецкая кинозвезда Бурак Озчивит прилетел в Алматы, чтобы встретиться с казахстанскими фанатами. Актер запечатлелся на Шымбулаке, фото он показал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Фан-встреча с Бураком Озчивитом была запланирована на сегодня, 29 сентября. Актер полюбился нашим зрителям по сериалам "Черная любовь", "Королек - птичка певчая", "Великолепный век", "Основание: Осман".

Бурак уже прокатился на канатной дороге "Медеу-Шымбулак" и успел снять фото на горнолыжном курорте. Он запечатлелся с огромным беркутом, сидящим на его руке. Актер указал локацию в хештегах "Алматы", "Шымбулак", "Казахстан".

"Добро пожаловать в Казахстан", "О, классно, уже на Шыме", "Моя любовь", "У этого беркута больше нет мечтаний", "Бурак мырза, добро пожаловать в Алматы", "Самый любимый актер", "Мы вас любим, Бурак", - отреагировали на фото фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2038794-priletevshiy-v-kazahstan-burak-ozchivit-pobyval-na-shymbulake-foto/

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