"Будет что-то интересное": Кайрат Нуртас выложил кадры с участниками группы "Ирина Кайратовна"
Опубликовано:
Казахстанский певец Кайрат Нуртас разместил в своем Instagram-аккаунте фото и видео с участниками отечественной группы "Ирина Кайратовна" и заинтриговал фанатов, передает NUR.KZ.
Совместное фото Кайрата Нуртаса и ребят из группы "Ирина Кайратовна" не только заинтриговало, но и развеселило находчивых фанатов, которые оставили свои остроумные комментарии. Многие предположили, что артисты работают над совместной песней.
"Ирина и Кайрат", "Кайрат с дочей", "Что-то намечается", "Красавцы", "Иринка с папашкой", "Вы лучшие в Казахстане", "Торегали ревнует", "Вы хотите спеть дуэтом с "Ириной Кайратовной"?", "Это шоу "Ирины Кайратовны", "Мне кажется, что будет что-то интересное", - написали фанаты.
Чуть позже в сторис Кайрат Нуртас опубликовал видео с коллегами по сцене. На кадрах участники группы исполняют песню "Чина", а Кайрат энергично танцует.
Ранее мы писали, что клип "Ирины Кайратовны" на песню "Чина" оказался в сотне лучших в мире.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2038744-budet-chto-to-interesnoe-kayrat-nurtas-vylozhil-foto-s-uchastnikami-gruppy-irina-kayratovna/