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"Казахи, вы просто космос": клип "Ирины Кайратовны" оказался в сотне лучших в мире

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Кадр из клипа на песню "Чина"
Кадр из клипа на песню "Чина": youtube.com/@entertainment6105

Клип на песню "Чина" популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна" оказался в сотне лучших клипов мира. За два месяца с момента выхода на YouTube клип набрал почти 35 млн просмотров, сообщает NUR.KZ.

Клип группы "Ирина Кайратовна" занимает сегодня, 6 сентября, 98-ю позицию в YouTube Music Global Charts, куда входят 100 лучших клипов мира.

Клип на песню "Чина" получил высокую оценку зрителей из разных стран. С каждым днем он набирает все больше просмотров.

"Казахи в кинематографе уже акулы. Что ни фильм, то шедевр! Сейчас уже и в музыке идет сильный подъем. Рад за вас! Салам из Кыргызстана", "Братья казахи, вы просто космос!", "Мое почтение из Украины. Теперь "Ирина Кайратовна" в моем плейлисте. Скриптонит, Ганвест, Иманбек очень крутые казахи в музыке, ну и Димаш космический", " Спасибо за этот бомбический трек от братьев из Татарстана", "Казахи, вы в моем сердце, всем салам из Дагестана", - гласят комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035495-kazahi-vy-prosto-kosmos-klip-iriny-kayratovny-okazalsya-v-sotne-luchshih-v-mire/

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