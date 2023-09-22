"До мурашек": Светлана Лобода представила альбом ремейков и захватывающий клип

Украинская певица Светлана Лобода представила альбом ремейков на резонансный сборник Made in U, а также впечатляющий видеоклип на одну из заглавных песен, передает NUR.KZ.

В новый сборник Made in U. Mixes вошло 8 ремейков на треки из оригинального альбома, который вышел весной этого года. Также добавлен бонус-микс на свежий хит SPOGADY, премьерой которого Лобода порадовала фанатов в июле этого года.

В новом альбоме учтены лучшие традиции альтернативной танцевальной музыки с элементами дип-хаус и живыми инструментами. Над ним работали саунд-продюсеры и аранжировщики из Украины и Европы.

Певица также представила новый клип на ремейк одной из заглавных песен - "Градус 100", его режиссером выступил Инди Хаит. Он уже вышел на YouTube-канале певицы.

Съемки прошли в Киеве на одном из самых широких шоссе города. Клип был снят в экстремальных условиях и на сверхзвуковой скорости, поскольку трассу невозможно было перекрыть.

Артистка поблагодарила многочисленных поклонников за вдохновение. Она призналась, что после успешного альбома Made in U ей захотелось дать новую жизнь уже полюбившимся песням.

“Как бы тяжело мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя... и я иду вперед. Это то, как живет сегодня каждый украинец - с верой в сердце, преодолевая много трудностей, порою пробивая несокрушимые стены", - отметила певица.

Захватывающая музыкальная видеоработа, наполненная экстримом, не оставила равнодушными ее поклонников в Instagram.

"Атмосфера этого видео невероятна! Спасибо, что все чаще радуете нас своим творчеством", "Я одна боялась, чтобы машина не сбила?", "Новый стиль, модно, вкусно, современно! Каждый новый трек до мурашек. Браво!", "Когда вы отчетливо видите цель, то перестаете замечать препятствия", - написали они.