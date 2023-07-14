Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Светлана Лобода порадовала фанатов премьерой сингла

Опубликовано:

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода представила новый трек Spogady, который создавался несколько месяцев командой авторов и аранжировщиков из Европы и Украины, передает NUR.KZ.

Накануне артистка анонсировала премьеру трека, написав об этом в Instagram. Поклонники отметили, что сингл однозначно должен стать хитом, как и другие песни Лободы. Они заявили, что с нетерпением ждут творческую новинку от любимой исполнительницы.

Трек уже доступен на всех цифровых платформах. Главный его посыл - понимать, что музыка вечна, несмотря на всю изменчивость мира, осознавать, как важно оставаться собой и творить добро.

"Рассвет всегда приходит после самого темного времени суток и правда обязательно побеждает", - поделилась певица.

Сингл Spogady представлен в лучших традициях танцевальной музыки и сочетает в себе сразу несколько музыкальных жанров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028660-svetlana-loboda-poradovala-fanatov-premeroy-singla/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.