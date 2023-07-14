Светлана Лобода порадовала фанатов премьерой сингла

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода представила новый трек Spogady, который создавался несколько месяцев командой авторов и аранжировщиков из Европы и Украины, передает NUR.KZ.

Накануне артистка анонсировала премьеру трека, написав об этом в Instagram. Поклонники отметили, что сингл однозначно должен стать хитом, как и другие песни Лободы. Они заявили, что с нетерпением ждут творческую новинку от любимой исполнительницы.

Трек уже доступен на всех цифровых платформах. Главный его посыл - понимать, что музыка вечна, несмотря на всю изменчивость мира, осознавать, как важно оставаться собой и творить добро.

"Рассвет всегда приходит после самого темного времени суток и правда обязательно побеждает", - поделилась певица.

Сингл Spogady представлен в лучших традициях танцевальной музыки и сочетает в себе сразу несколько музыкальных жанров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028660-svetlana-loboda-poradovala-fanatov-premeroy-singla/