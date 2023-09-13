Свекровь-монстр, ранняя беременность и многоженство: стартовал новый сезон ток-шоу "Қыздар-ай"

Нешуточные страсти будут кипеть на казахстанском ток-шоу "Қыздар-ай" в этом сентябре на "Седьмом канале". Актуальные и щекотливые темы, яркие ведущие и героини, которые будут делиться секретами со зрителями - новый сезон обещает быть очень интересным.

В новом сезоне темы станут острее, а гости откровенее. Соведущей Аше Матай стала блогер и актриса Асель Аскар. Дневное ток-шоу "Қыздар-ай" о мире, который вертится вокруг женщин, говорит генеральный директор "Седьмого канала" Ания Байоразова.

"Здесь будут подниматься те проблемы и вопросы, которые нас волнуют. Но программа будет интересна и мужчинам, потому что в ток-шоу показана женская психология", - рассказала она.

Как отмечает Ания Байоразова, женщине нелегко найти золотую середину между работой и личной жизнью.

"У нас очень много обязанностей и задач: поддерживать уют и гармонию дома, вести рабочие дела, уделять время семье, заниматься детьми и саморазвитием, быть красивой 24/7.

Я думаю, что поиск этого баланса будет идти всегда. Лично я до сих пор учусь, и расставлять приоритеты я научилась только с рождением ребенка", - добавила она.

Новый сезон "Қыздар-ай" обещает быть ярким и незабываемым. Героинями ток-шоу станут домохозяйки, медийные личности, певицы, актрисы и блогеры, а обсуждать будут самые наболевшие проблемы женского общества.

Асель Аскар и Аша Матай. Фото: "Седьмой канал"

Это и звездные отношения, скандалы, разборки, тайны web-cam, чайлдфри, депрессия, многоженство, ранняя беременность. Поговорят на ток-шоу и о свекровях-монстрах, о женщинах, бросающих детей ради мужчин, затронут даже мистику.

Помогут найти ответы на вопросы квалифицированные специалисты, эксперты в разных областях, которые будут приглашены в эфир социально-познавательной программы.

Зрителей ожидают только реальные истории и настоящие эмоции. И никакой недосказанности.

Ток-шоу "Қыздар-ай" выходит на "Седьмом канале" с понедельника по четверг в 14.00. Выпуски также можно увидеть на YouTube-канале.