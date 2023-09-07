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Камнями по стеклу. Rolling Stones выпускают первый за 18 лет альбом с новой музыкой под названием Hackney Diamonds

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Участники группы Rolling Stones
Участники группы Rolling Stones. Фото: Dave Benett/Getty Images

Группа Rolling Stones выпускает свой первый новый альбом с оригинальной музыкой за последние 18 лет. Альбом Hackney Diamonds (что можно перевести как «Бриллианты Хакни») был в среду представлен журналистам в театре Hackney Empire на востоке Лондона, то есть именно в том районе британской столицы, который дал название новому релизу легендарных рокеров.

Пока, впрочем, можно услышать только одну их новую композицию: сингл Angry («сердитый» или, если угодно, «злой»). Он уже опубликован на всех основных стриминговых платформах и вышел на физических носителях. Некоторые музыкальные критики уже успели окрестить его лучшим синглом группы за последние 40 лет.

А полный альбом Hackney Diamonds, включающий 12 композиций, поступит в продажу 20 октября.

В лондонской презентации принимали участие все трое оставшихся участников группы: Кит Ричардс, Ронни Вуд и Мик Джаггер.

Их нынешний релиз — первый без четвертого неизменного «роллинга» — ударника Чарли Уоттса, который скончался в 2021 году в возрасте 80 лет от рака горла. Его смерть наступила накануне гастролей, посвященных, страшно сказать, 60-летнему юбилею группы.

«С тех пор, как Чарли не стало, все изменилось, он по прежнему в нашей четверке, но нам его сильно не хватает», — признался Кит Ричардс во время презентации.

Место Уоттса занял Стив Джордан, которого музыканты знают уже давно.

«Конечно, без одобрения самого Чарли все было бы куда труднее», — объяснил Ричардс, по словам которого легендарный ударник сам настоял на том, чтобы в случае необходимости его заменил именно Джордан.

После смерти Уоттса на гастроли с «Роллинг Стоунз» поехал Джордан — и с ним же были записаны 10 из 12 треков альбома. Еще в двух песнях остались партии ударных, которые еще в 2019 году сделал Чарли.

Откуда такое название?

«На самом деле мы записали альбом очень быстро, — сказал на презентации Ронни Вуд. — В воздухе носилось много идей, мы их всех собрали в прошлом году перед самым Рождеством и пустили в дело».

На вопрос о том, почему между прошлым альбомом 2016 года Blue & Lonesome, включавшем множество блюзовых кавер-версий, и нынешним прошло так много времени, сэр Мик ответил: «мы по большей части гастролировали все это время, а может, немного ленились, но потом мы себе сказали: „давайте уже определимся со временем“».

Временные рамки, как выяснилось, в самом деле были поставлены, и к февралю этого года группа подготовила аж 23 трека, из которых для альбома было отобрано 12.

По словам Джаггера, альбом звучит весьма зло, как и следует из названия заглавного сингла, но при этом в нем присутствует «эклектичная» смесь жанров, включая лирические песни и баллады.

«Не хочу показаться высокомерным, но мы не стали бы выпускать этот альбом, если бы он не нравился нам самим», — заявил Мик Джаггер журналистам.

А что касается названия, то, по словам Джаггера, «бриллианты Хакни» — это обломки стекла, которые остаются в окнах вашего автомобиля, когда их разбивают ночью в этом ультрамодном, но далеко не самом благополучном лондонском районе.

Как объясняет лондонская газета Evening Standard, «бриллианты Хакни» — действительно фраза из старого сленга жителей восточного Лондона, которая обозначает разбитое стекло. В частности, ее употребляли, чтобы описать осколки стекла, остававшиеся в машинах и витринах магазинов после грабежа.

Можно заключить, что с учетом названия группы Rolling Stones (то есть «катящиеся камни») у титула нового альбома появляется дополнительное измерение.

Гостевые звезды и старые коллеги

Во время презентации музыканты также подтвердили несколько больших слухов, которыми обменивались фанаты, в частности, Леди Гага действительно записала вокальную партию в песне Sweet Sound Of Heaven, а над двумя треками успел поработать ударник Чарли Уоттс.

Впрочем, фанаты получили ответы не на все вопросы: к примеру, хотя уже известно, что в записи альбома принимала участие Леди Гага, вклад других звезд — а говорили и о сэре Поле Маккартни, и о сэре Ринго Старре, и о Стиве Уандере — пока остается тайной.

При этом на одной из композиций нового альбома можно будет услышать всех музыкантов оригинального состава Rolling Stones 1960-х годов, кроме Брайана Джонса: в записи двух песен участвовал первый басист группы Бил Уайман.

Музыканты Rolling Stones не выпускали альбомов с новыми песнями с 2005 года.

Завесой секретности была окутана и сама рекламная кампания нового релиза.

Все началось с неброского объявления, напечатанного в местной бесплатной газетке Hackney Gazette, которую раздают в супермаркетах и  магазинчиках в Хакни.

Там, в рекламе, сделанной якобы для местной стекольной фирмы, содержалось несколько прямых отсылок к песням «Роллинг Стоунз» и был напечатан номер телефона, по которому можно было заявить свой интерес.

В прошлые выходные музыканты вроде бы выложили на сайте dontgetangrywithme.com одну из песен, но опять с подвохом: после очень долгой загрузки начинал играть крошечный отрывок сингла, после чего сайт якобы зависал.

В соцсетях Rolling Stones реагировали на возникавшие трудности короткой фразой «Sorry, don’t get angry with me» («простите и не злитесь», точно как в первых строчках заглавного трека).

Ну, а когда в среду днем в Хакни не презентацию явились все трое оставшихся участников группы, все прошло как по маслу, ну или как обещал трейлер к прямому эфиру: «Новый альбом, новая музыка, новая эра».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035608-kamnyami-po-steklu-rolling-stones-vypuskayut-pervyy-za-18-let-albom-s-novoy-muzykoy-pod-nazvaniem-hackney-diamonds/

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