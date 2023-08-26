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"Буквально икона": образ Леди Гаги всполошил фанатов

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Леди Гага
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага порадовала фанатов элегантным образом. Знаменитость опубликовала в личном Instagram-профиле серию снимков с репетиции.

Певица и актриса Леди Гага ошеломила поклонников классическим и элегантным образом.

Лауреатка премии "Оскар" опубликовала фото, на которых предстала в простом длинном черном платье, черных туфлях на небольшом каблуке и с аккуратной прической. Образ красиво дополнили яркий макияж с красными губами, солнцезащитные очки и шляпа.

Поклонники также приятно удивились ее внезапной активности в Instagram.

Следом певица опубликовала селфи.

"Буквально икона", "Я люблю тебя без причины", "Самая красивая", "Королева", – написали в комментариях фанаты.

Известно, что Гага готовится к возвращению на сцену и сейчас активно готовится к предстоящим шоу.

Согласно информации на сайте IMDb, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, – американская автор песен, певица, актриса, филантроп, танцовщица и модельер.

Гага родилась 28 марта 1986 года в Манхэттене, Нью-Йорк, в семье бизнесвумен Синтии Луизы Биссетт и предпринимателя Джозефа Энтони Джерманотты-младшего.

Ее отец – итальянец, мать тоже наполовину итальянка, также имеет французское, английское, немецкое и шотландское происхождение.

У Леди Гаги есть множество музыкальных наград, среди которых Грэмми, а также один "Оскар" – за лучшую песню к фильму "Звезда родилась".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2033939-bukvalno-ikona-obraz-ledi-gagi-vspoloshil-fanatov/

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