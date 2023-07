"На высшем уровне": снятый в Алматы новый клип Скриптонита воодушевил фанатов

Скриптонит. Фото: instagram.com/script_fan_real

Известный казахстанский исполнитель Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит, представил премьеру клипа на песню "Умножить" и порадовал своих фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Клип уже вышел на YouTUBE-канале певца и тут же получил высокую оценку слушателей. В своей работе исполнитель высмеивает пороки общества - безделье, зависимость, стремление к сиюминутному удовольствию и исполнению желаний.

Он сетует на поколение, живущее идеей YOLO (от англ. you only live once - "ты живешь только один раз" - прим. ред.).

Фанаты Скриптонита уверены, что клип был снят в Алматы, поскольку узнали знакомые локации - городские дворы, рынок "Жетысу", ЦОН Алатауского района. Они отметили, что новый клип является одной из сильнейших работ артиста.

"Невероятная работа, Адиль", "Просто снимаю шляпу", "Самый сильный трек альбома, а вторая часть с интерлюдией и концовка - это вообще что-то. Хочется больше видеть таких визуальных работ Скрипа", "Это не клип, а кино, все на высоте и со вкусом", "Только Скриптониту не нужно анонсов, хайпа", "Это безумно сильная работа. Картинка, цвета, кадры. Все на высшем уровне", - оценили музыкальную новику фанаты.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, немногим ранее лейбл Скриптонита закрылся и распустил артистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2029269-na-vysshem-urovne-snyatyy-v-almaty-novyy-klip-skriptonita-voodushevil-fanatov/