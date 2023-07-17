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The Limba сделал сюрприз юному фанату из Павлодарской области (видео)

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The Limba и его юный фанат
The Limba и его юный фанат. Кадр из видео: instagram.com/thelimba

Казахстанский певец The Limba устроил сюрприз своему юному фанату из Павлодарской области. Подросток расстроился, что не сможет поехать на концерт любимого артиста, но The Limba сам приехал к нему, передает NUR.KZ.

13-летний Назар до слез расстроился, что пропустит концерт The Limba в Павлодаре, который должен был состояться в рамках празднования Дня металлурга.

Реакцию мальчика сняла сестра Жанна и выложила в соцсети, отметив аккаунт певца. Какого же было ее удивление, когда The Limba написал ей. Исполнитель решил приехать к ним в село, которое находится недалеко от Павлодара, и забрать мальчика на концерт.

Артист рассказал в сторис, что осуществить задуманное ему помог близкий друг - обладатель "Грэмми" Иманбек Зейкенов.

В компании друга он и отправился в Розовку. Мечта Назара исполнилась - он спел вместе с кумиром на одной сцене.

Видео взято со страницы The Limba в Instagram

Сестра мальчика в своем Instagram поблагодарила The Limba и Иманбека за неповторимые эмоции, подаренные ее брату.

"Очень восхищена этим поступком и очень благодарна. Я спросила у Назара: "А что если он все увидит и правда приедет?".

На что он ответил: "Не может быть, у него таких, как я, тысячи". А оказалось, может быть!

Миллиард раз благодарна вам, The Limba и Иманбек, за то, что подарили одному мальчику из тысячи столько незабываемых эмоций и показали, что мечтам свойственно сбываться", - написала девушка.

"Лучшая сестра", - прокомментировал публикацию Жанны The Limba.

Пользователи соцсети восхитились поступком казахстанского артиста и пожелали ему успехов в творчестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028889-the-limba-sdelal-syurpriz-yunomu-fanatu-iz-pavlodarskoy-oblasti-video/

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