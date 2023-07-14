12-летний казахстанец завоевал Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск" в Беларуси

Шерхан Арыстан. Фото: belta.by

Юный казахстанец Шерхан Арыстан завоевал Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Награду ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

12-летний Шерхан Арыстан из Казахстана покорил жюри вокального конкурса своим талантом и сильным голосом. Он обошел соперников, получив максимальную оценку судей - за два дня конкурса в сумме 140 баллов.

В первый день мальчик исполнил композицию Ama Credi e Vai Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Как отметил юный артист, он мечтает стать звездой эстрады, чтобы быть известным на своей родине.

Свою заслуженную награду казахстанец получил от президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

На странице конкурса "Славянский базар в Витебске" в Instagram вышла публикация с поздравлением победителя.

"Браво, Шерхан Арыстан! Браво, Казахстан. Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2023".

Мы искренне поздравляем юного талантливого вокалиста! Уверены, что эта победа только укрепит веру в собственные силы и придаст импульс для новых побед!" - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028624-12-letniy-kazahstanets-zavoeval-gran-pri-detskogo-muzykalnogo-konkursa-vitebsk-v-belarusi/