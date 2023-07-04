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"Ждите хороших новостей": фото Жайдарбека Кунгужинова с Джеки Чаном порадовало Казнет

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Жайдарбек Кунгужинов и Джеки Чан
Жайдарбек Кунгужинов и Джеки Чан. Фото: instagram.com/kunguzhinov

Основатель и руководитель международной группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов поделился в соцсети фото с известным актером и режиссером Джеки Чаном, передает NUR.KZ.

Заслуженный деятель РК, постановщик трюков, актер и режиссер Жайдарбек Кунгужинов намекнул, что стоит ждать отличных новостей.

"Мечты должны сбываться! Встретились с легендарным Джеки Чаном и побывали на съемочной площадке его нового фильма.

Пока ни о чем больше не можем рассказывать, но, как у нас любят говорить, stay tuned (следите за развитием событий - прим. ред.) и ждите хороших новостей!" - отметил Жайдарбек Кунгужинов.

"Ты и твои ребята - наша гордость!", "Две легенды в кадре", "Джеки Чан любит казахов", "О, прекрасно", "Очень круто", "Супер, ждем новостей", "Удачи", - написали пользователи соцсети, в числе которых актеры - Санжар Мади, Асель Сагатова, Асылхан Толепов, Карлыгаш Мухамеджанова.

Отметим, что каскадерская группа Nomad Stunts, исполняющая сложные трюки в кино, признана лучшей на мировой арене.

За трюки в фильме "Томирис" казахстанские каскадеры удостоились премии "Таурус" мировой академии каскадеров. Эту престижную награду называют каскадерским "Оскаром". 12-килограммовая статуэтка прибыла в Казахстан из США.

Казахстанские каскадеры принимали участие во многих зарубежных фильмах, таких как "Марко Поло", "Мулан", "Письмо королю", "47 ронинов", "Воскресший Эртугрул", "Неудержимые-2" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2027543-zhdite-horoshih-novostey-foto-zhaydarbeka-kunguzhinova-s-dzheki-chanom-poradovalo-kaznet/

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