K-pop звезды исполнят кавер на песню Виктора Цоя в Алматы

W24: из личного архива

На концерте в Алматы K-pop звезды исполнят кавер на песню Виктора Цоя. Предстоящий фестиваль шоу-кейс с участием K-pop звезд, который состоится в Алматы 23 июня, готовит сюрпризы, передает NUR.KZ.

Сюрприз первый: как оказалось, молодых исполнителей из группы W24 с Казахстаном связывают почти родственные узы.

Сюрприз второй: во время выступления парни исполнят кавер на песню группы «Кино», давними поклонниками которой сами являются.

W24 — рок-группа, коих в Южной Корее не очень много, состоит из четырех человек. Это - талантливые музыканты Юнсу Ким (лидер/гитара), Джонгил Ким (ударные), Ховон Чеонг (вокалист) и Аарон Пак (клавишные).

В 2018 году они дебютировали с песней Always MissingYou. Они сами сочиняют и продюсируют собственные альбомы.

Вокалист Howon Cheong родился в Чили и уже 19 лет живет в Южной Америке, поэтому свободно владеет испанским и английским языками. Это помогло W24 получить всемирную популярность. Название группы означает World 24 hours – эти ребята заявляют, что хотят обнимать своей любовью весь мир 24/7.

Оказалось, ребята и раньше бывали в Казахстане, потому что родители одного из музыкантов, Джонгиля, сейчас проживают здесь.

"Мы несколько раз приезжали в гости. Поднимались на Шымбулак, ели много шашлыка и были поражены тем, насколько сладкие у вас фрукты. Мы и в этот раз хотим создать много интересных воспоминаний!" - поделились парни.

Поскольку раньше они приезжали инкогнито, ребята были удивлены тем, что в Казахстане у них немало поклонников. И очень взволнованы этой новостью.

"Мы так тронуты тем, что и в Центральной Азии есть поклонники, которые любят нас. С трепетом ожидаем встречи. Мы встречали много казахстанцев, когда приезжали сюда, и благодарны, что они были так добры к нам", - заявили исполнители.

Во время выступления ребята исполнят свои популярные песни, а также кавер на песню Виктора Цоя «Группа крови». Парни исполняют ее на языке оригинала к восторгу русскоязычных поклонников. А на время нового визита в Алматы у них уже есть большие планы.

"Также помимо шоу-кейса от КОССА Koreaspotlight мы планируем встречу с казахстанским тиктокером @de.sulaa, съемку с Q-pop артистами IMZ1 и WinL. Хотели бы посетить ресторан южнокорейской кухни, Чарынский каньон и озеро Кайынды. Еще мы слышали, что в Алматы есть памятник вокалисту группы, Виктору Цою. Туда тоже хотели бы сходить", - сообщили музыканты.

Некоторые факты об участниках W24:

Джонгил – очень заботливый и открытый человек. У него есть сестра. Его хобби: вести дневник, гулять, читать вебтуны и смотреть фильмы. Именно он – создатель W24. Джонгил играет на барабанах со школы и является сертифицированным преподаватель музыки (Pops в Сеуле), уже прошел военную службу. Играет репортера в корейской дораме «Любовная тревога».

Его идеальный тип: красивая и умная девушка.

У Ховона, как и Джонгила, есть сестра. В Чили, где он родился, его имя звучит как Хуан. С детства пел в хоре. Говорит, что все участники W24 - сладкоежки. Романтичный тип, который много внимания уделяет деталям, например, дарит небольшие подарки, чтобы убедиться, что человек, с которым он встречается, чувствует себя любимым.

Его идеальный тип – энергичная девушка-экстраверт. Он говорит, что это связано с его годами жизни в Латинской Америке, где девушки гораздо более экстравертные, чем в Южной Корее.

Аарон родился в Пхёнтхэке, провинция Кёнгидо, Южная Корея. Обе его старшие сестры уже замужем. Он окончил Сеульский институт искусств, кафедру практической музыки. Аарон – создатель настроения группы. Обычно он гиперактивный, громкий и игривый.

В средней школе изучил клавишные и начал играть на фортепиано для церкви. Любит слушать джазовую музыку и боится фильмов ужасов; он выходит из комнаты всякий раз, когда другие участники смотрят такое кино.

Идеальный тип Аарона: кто-то, с кем он может вести содержательный разговор, и с кем, по его мнению, у него хорошая "химия" - такого человека он посчитает красивым.

Юнсу родился в Сеуле, у него есть сестра. Окончил Сеульский институт искусств, кафедру практической музыки. Раньше он ненавидел находиться перед людьми, но игра на гитаре изменила это.

Любит заниматься спортом, в начальной школе играл в футбол, а гитару взял в руки, потому что плохо учился. И если бы не гитара, Юнсу хотел бы вместо нее играть в группе на бубне. Он очень ответственный и пунктуальный, особенно если дело доходит до встреч – Юнсу должен быть там вовремя. Любит фильмы ужасов, но не любит научную фантастику.

Идеальный тип Юнсу: обычная девушка с круглыми глазами и добрым сердцем.

Напомним, ранее сообщалось, что K-pop-исполнитель Kisu приедет в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025724-k-pop-zvezdy-ispolnyat-kaver-na-pesnyu-viktora-tsoya-v-almaty/