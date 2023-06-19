"Хочу снять клип в Алматы": K-pop-исполнитель Kisu приедет в Казахстан

Kisu. Фото: из личного архива

K-pop-исполнитель Kisu перед своим приездом в Казахстан на концерт дал интервью корреспонденту NUR.KZ, в котором рассказал о своих планах на время, проведенное в нашей стране.

23 июня состоится фестиваль-шоукейс Korea Spotlight, где выступят группы The Solutions, MUSTB, W24, сольный исполнитель Kisu и хедлайнер фестиваля, всемирно известный DPR IAN.

Билеты на фестиваль были проданы буквально мгновенно - уже через 10 минут после начала продаж билетов не осталось вовсе. Это - обычная история повсюду, где появляются K-pop звезды - сколько бы ни было билетов в продаже и сколько бы они ни стоили, от старта до закрытия продаж проходят считанные минуты. В чем секрет такой бешеной популярности?

Фанаты K-pop готовы часами говорить о своих кумирах, а те, кто еще не принадлежит к их числу, возможно, проникнутся любовью к этому жанру, посетив фестиваль. Собственно, именно с этой целью - популяризировать K-pop культуру в Казахстане и странах СНГ - Корейское агентство креативного контента (KOCCA) при поддержке представительства Национальной организации туризма Кореи (KNTO) инициировало Korea Spotlight.

А в канун своего визита в Казахстан один из участников шоу-кейс фестиваля певец Kisu дал интервью.

- Вы знали, что вас с нетерпением ждут поклонники из Центральной Азии, включая Казахстан?

- Я никогда не думал, что в Центральной Азии есть мои поклонники. После того, как была опубликована афиша концерта, я получил множество сообщений о том, что казахстанские поклонники ждут этот концерт! Я хочу как можно скорее встретиться с фанами не только из Казахстана, но и Центральной Азии!

- Вы когда-нибудь слышали о нашем регионе и нашей стране? Если да, то какие у вас ожидания или представления о местной моде, еде, природе?

- Я искал информацию о Казахстане и был поражен, увидев замечательные пейзажи вашей страны. Я очень хочу посетить Большое Алматинское озеро и озеро Каинды. Если будет время, очень хочется снять клип на фоне Алматы. Я обязательно запланирую съемки. С нетерпением жду этого.

- Вы когда-нибудь встречали людей из Казахстана?

- Я никогда раньше не встречал казахстанцев, но хочу обрести много поклонников и друзей благодаря этому концерту.

- Знаете ли вы, что проживающих за границей казахстанцев часто принимают за южнокорейцев?

- Наверное это из-за этнических корейцев (корёинов). Мне самому очень интересно, насколько люди похожи на южнокорейцев.

- Есть ли у вас другие планы на время пребывания в Казахстане? Есть ли места, которые вы хотели бы посетить?

- Думаю, я задержусь у вас дольше, чем другие команды. Обязательно планирую снять видео в Казахстане. И, если появится время и возможность, я хочу встретиться со своими поклонниками в маленьком кафе.

Отметим, что Kisu дебютировал в составе идол-группы "24K" в Южной Корее в 2012 году. Парни завоевали огромную популярность у международных фанатов, продав более 3000 билетов на одно выступление в более чем 30 странах мира, включая Европу и Южную Америку.

Покинув группу и отслужив в армии, в 2017 году Kisu начал сольную карьеру с чистого листа и выпуска EP Sweet Lies. С тех пор он выпустил пять сольных альбомов: "Мальчик", "Волны тебя", "Все будет хорошо", "Чизбургер" и "Драйв".

Kisu – разносторонний артист, который активно участвует в различных аспектах продакшна, включая написание и сочинение собственных песен, а также режиссуру музыкальных клипов для других артистов.

Он продолжает заниматься разнообразной деятельностью как талантливый художник. И не только сочиняет собственные песни, но и снимает клипы для других исполнителей.

А вот несколько забавных фактов о Kisu:

Он стесняется людей вне сцены больше, чем на сцене.

Его хобби: игра на пианино, просмотр фильмов и боулинг.

Лето – любимое время года.

Среди любимых блюд - рамен, острые рисовые лепешки и мясо.

Он любит собак, особенно шпицев.

Хорошо говорит на китайском.

Его идеальный тип: женщина с красивыми глазами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025410-hochu-snyat-klip-v-almaty-k-pop-ispolnitel-kisu-priedet-v-kazahstan/