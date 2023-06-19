Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Хочу снять клип в Алматы": K-pop-исполнитель Kisu приедет в Казахстан

Опубликовано:

Kisu
Kisu. Фото: из личного архива

K-pop-исполнитель Kisu перед своим приездом в Казахстан на концерт дал интервью корреспонденту NUR.KZ, в котором рассказал о своих планах на время, проведенное в нашей стране.

23 июня состоится фестиваль-шоукейс Korea Spotlight, где выступят группы The Solutions, MUSTB, W24, сольный исполнитель Kisu и хедлайнер фестиваля, всемирно известный DPR IAN.

Билеты на фестиваль были проданы буквально мгновенно - уже через 10 минут после начала продаж билетов не осталось вовсе. Это - обычная история повсюду, где появляются K-pop звезды - сколько бы ни было билетов в продаже и сколько бы они ни стоили, от старта до закрытия продаж проходят считанные минуты. В чем секрет такой бешеной популярности?

Фанаты K-pop готовы часами говорить о своих кумирах, а те, кто еще не принадлежит к их числу, возможно, проникнутся любовью к этому жанру, посетив фестиваль. Собственно, именно с этой целью - популяризировать K-pop культуру в Казахстане и странах СНГ - Корейское агентство креативного контента (KOCCA) при поддержке представительства Национальной организации туризма Кореи (KNTO) инициировало Korea Spotlight.

А в канун своего визита в Казахстан один из участников шоу-кейс фестиваля певец Kisu дал интервью.

- Вы знали, что вас с нетерпением ждут поклонники из Центральной Азии, включая Казахстан?

- Я никогда не думал, что в Центральной Азии есть мои поклонники. После того, как была опубликована афиша концерта, я получил множество сообщений о том, что казахстанские поклонники ждут этот концерт! Я хочу как можно скорее встретиться с фанами не только из Казахстана, но и Центральной Азии!

- Вы когда-нибудь слышали о нашем регионе и нашей стране? Если да, то какие у вас ожидания или представления о местной моде, еде, природе?

- Я искал информацию о Казахстане и был поражен, увидев замечательные пейзажи вашей страны. Я очень хочу посетить Большое Алматинское озеро и озеро Каинды. Если будет время, очень хочется снять клип на фоне Алматы. Я обязательно запланирую съемки. С нетерпением жду этого.

- Вы когда-нибудь встречали людей из Казахстана?

- Я никогда раньше не встречал казахстанцев, но хочу обрести много поклонников и друзей благодаря этому концерту.

- Знаете ли вы, что проживающих за границей казахстанцев часто принимают за южнокорейцев?

- Наверное это из-за этнических корейцев (корёинов). Мне самому очень интересно, насколько люди похожи на южнокорейцев.

- Есть ли у вас другие планы на время пребывания в Казахстане? Есть ли места, которые вы хотели бы посетить?

- Думаю, я задержусь у вас дольше, чем другие команды. Обязательно планирую снять видео в Казахстане. И, если появится время и возможность, я хочу встретиться со своими поклонниками в маленьком кафе.

Отметим, что Kisu дебютировал в составе идол-группы "24K" в Южной Корее в 2012 году. Парни завоевали огромную популярность у международных фанатов, продав более 3000 билетов на одно выступление в более чем 30 странах мира, включая Европу и Южную Америку.

Покинув группу и отслужив в армии, в 2017 году Kisu начал сольную карьеру с чистого листа и выпуска EP Sweet Lies. С тех пор он выпустил пять сольных альбомов: "Мальчик", "Волны тебя", "Все будет хорошо", "Чизбургер" и "Драйв".

Kisu – разносторонний артист, который активно участвует в различных аспектах продакшна, включая написание и сочинение собственных песен, а также режиссуру музыкальных клипов для других артистов.

Он продолжает заниматься разнообразной деятельностью как талантливый художник. И не только сочиняет собственные песни, но и снимает клипы для других исполнителей.

А вот несколько забавных фактов о Kisu:

  • Он стесняется людей вне сцены больше, чем на сцене.
  • Его хобби: игра на пианино, просмотр фильмов и боулинг.
  • Лето – любимое время года.
  • Среди любимых блюд - рамен, острые рисовые лепешки и мясо.
  • Он любит собак, особенно шпицев.
  • Хорошо говорит на китайском.
  • Его идеальный тип: женщина с красивыми глазами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025410-hochu-snyat-klip-v-almaty-k-pop-ispolnitel-kisu-priedet-v-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.