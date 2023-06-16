"Чувствую, будет весело": звезда "Аппақ келін" заявила, что поклонников сериала ждет сюрприз

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Казахстанская актриса и модель Фатима Кулибали, известная по роли Лии в сериале "Аппақ келін", рассказала в соцсети, что в новом сезоне сериала зрителей ожидает сюрприз, передает NUR.KZ.

В сериале "Аппақ келін" Фатима сыграла девушку Лию из Америки, которая стала келин в казахской семье.

Однако поначалу свекровь, образ которой блестяще воплотила на экране актриса Жанар Айжанова, была против келин-иностранки, но потом поняла, что для любви нет преград.

Мать Лии пыталась забрать дочь домой, но спустя время тоже осознала, что девушка обрела счастье со своим избранником из Казахстана.

Поклонников сериала в новом сезоне ожидает сюрприз, поведала молодая актриса.

"У нас скоро будут съемки "Аппақ келін". Ждете? Чувствую, будет весело", - написала она.

Фатима рассказала, что в новом сезоне ее англоязычная героиня будет говорить только по-казахски. Для этого актрисе придется подтянуть свои знания и читать книги на казахском языке.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025102-chuvstvuyu-budet-veselo-zvezda-appaq-kelin-zayavila-chto-poklonnikov-seriala-zhdet-syurpriz/