"Глупо сравнивать меня с Димашем": Бахыт Шадаева сделала обращение в соцсети

Бахыт Шадаева. Фото: instagram.com/bakhyt_shadayeva

Казахстанская певица Бахыт Шадаева написала новый пост в соцсети, в котором разъяснила сказанное о Димаше Кудайбергене в своем недавнем интервью. Артистка отметила, что никого не хотела обидеть, передает NUR.KZ.

Напомним, весной прошлого года Бахыт Шадаева извинилась перед фанатами Димаша за высказывания в его адрес. Она заверила, что ее слова о том, что у Димаша "не поставлен голос" и "нет школы" были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

В недавнем интервью в программе Базарlike артистке пришлось ответить на вопрос, не обиделся ли на нее Димаш после высказанного ею мнения.

"Я не знаю, обиделся ли он или нет, обиду я заметила со слов его мамы, фанаты его обиделись, я читала их комментарии.

Но я не сказала ничего плохого, только то, чтобы занимался своим голосом, поставил голос. Это было сказано с профессинальной точки зрения.

Этот парень должен был мне сказать: "Баке, хорошо, я понял". Но у него есть свое решение", - отметила она в программе.

Певица также рассказала о том, что поддерживала его на конкурсе "Жас қанат", отмечая тогда перед другими членами жюри, что он талантливый исполнитель.

Шадаева решила прокомментировать сказанное в эфире в своем Instagram.

"Вместо того, чтобы обсуждать сказанные мной слова о Димаше, я хочу обратить ваше внимание на более важные вещи, происходящие в стране.

У нас у всех есть гражданское право высказывать свое мнение, я от чистого сердца уважаю разные взгляды. Во время разговора я не хотела кого-либо обидеть, я лишь высказала свою точку зрения", - написала она.

Артистка призвала сконцентрироваться на конкретных вопросах, связанных с развитием страны, которые нужно решать сообща.

"Мое мнение не абсолютная истина. Я готова выслушать другие мнения. Давайте составим диалог, который основан на взаимовежливости и взаимопонимании.

Глупо сравнивать меня с Димашем. Мы разные люди, которые пришли к разным достижениям", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2024930-glupo-sravnivat-menya-s-dimashem-bahyt-shadaeva-sdelala-obraschenie-v-sotsseti/