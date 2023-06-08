"Легенды": редкое фото звезд фильма "Рэкетир" вызвало ностальгию у фанатов

Саят Исембаев, Жан Байжанбаев и Ментай Утепбергенов. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Отечественный актер Саят Исембаев показал в Instagram редкое архивное фото со своими коллегами по съемочной площадке, с которыми сыграл в культовом фильме "Рэкетир", передает NUR.KZ.

"Фото - легенда. Подготовка к фильму "Рэкетир". С мэтрами кинематографа. Утепбергенов Ментай Смагулович и Байжанбаев Жанат Ануарбекович (2006 год)", - прокомментировал архивное фото Саят.

Фанаты окунулись в ностальгию и написали свои отзывы, отметив, что до сих пор пересматривают любимый фильм.

"Фильм разобрали на цитаты", "После "Рэкетира" стали больше снимать комедии. Не помню, чтобы вышел фильм в таком жанре потом", "Фильму нет равных по сей день. Самая лучшая экранизация", "Как быстро бежит время", "Эх, классное время было тогда", "Легенды", - гласят комментарии.

Отметим, что заслуженный артист Казахстана, известный советский и казахстанский актер Ментай Смагулович Утепбергенов умер в 2016 году, ему было 69 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2023980-legendy-redkoe-foto-zvezd-filma-reketir-vyzvalo-nostalgiyu-u-fanatov/