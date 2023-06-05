Выступившая в Чикаго Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Американская певица, автор-исполнитель Тейлор Свифт оказалась в казусной ситуации во время концерта на стадионе в Чикаго. Артистка призналась зрителям, что случайно проглотила жука.

Певица выступила на стадине Soldier Field в Чикаго в минувшее воскресенье. Шоу Тейлор Свифт состоялось в рамках ее большого гастрольного тура Eras Tour, который стартовал еще в марте.

Перед исполнением песни Tolerate It артистка пожаловалась со сцены на то, что случайно проглотила насекомое, пишет американский журнал Billboard.

"Я только что проглотила жука", - заявила она и отвернулась от зрителей, закрыв лицо руками.

Как отмечает издание, артистка пыталась убедить публику, что с ней все будет хорошо.

"Это так глупо", - сказала она, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое.

Певица продолжила свое шоу, предупредив зрителей, что жуков очень много и подобное вполне может повториться.

"Ладно, ребята, давайте начнем сначала. Ничего этого не было… Давайте на секунду погрузимся в наши воспоминания, отмотаем их назад. Мы вернулись на 36 секунд назад", - пошутила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2023433-vystupivshaya-v-chikago-teylor-svift-sluchayno-proglotila-zhuka-vo-vremya-kontserta/