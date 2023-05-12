"У нас была химия": Даурен Айдаркулов рассказал, как сыграл в новой комедии с молодой актрисой

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Отечественный актер и шоумен Даурен Айдаркулов в программе Revue News рассказал, что у него возникла химия со своей партнершей по фильму "Ищу токал для мужа", которая сыграла роль его жены.

Дважды разведенный актер ответил на вопросы Анары Батырхан. В студии в качестве гостьи также была актриса Лаура Мухтар, с ней он сыграл в новом фильме "Ищу токал для мужа", который вышел в прокат вчера, 11 мая.

Роль экранной супруги Даурена сыграла молодая актриса Салтанат Серкебаева. Актер отметил, что у них с Салтанат возникла химия на экране.

"Салтанат еще не замужем, я тоже не женат. Конечно, когда играешь любовь в кино, должна быть химия. Можно сказать, что у нас с Салтанат была химия.

Но хорошо, что была Лаура. Я шучу. Были на самом деле такие ощущения, но мы решили дальше это не развивать. Подумали, что это принесет пользу нашему фильму, потому что если мы чувствуем химию между собой, то и зритель ее почувствует.

Но как только заканчивается съемка, мы просто убегаем друг от друга. Такой уговор был на подсознательном уровне и даже на уровне слов", - отшутился Даурен.

Актер также рассказал, как относится к тому, что мужчина берет токал.

"Когда у нас берут вторую, третью, жену, то говорят, что взял токал. Но по шариату у каждой жены есть одинаковые права. И относиться к ним нужно одинаково.

Наряду с этим в нашей стране есть свои традиции. Это касается байбише - первой жены, у нее всегда авторитет считался выше, чем у других жен.

Мы должны учитывать эти два фактора. Авторитет байбише и одинаковые права всех жен. Нужно учитывать и законы шариата, и традиции. Когда оба эти моменты будут учтены, то можно жить хорошо и счастливо со второй и третьей женой", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2020309-u-nas-byla-himiya-dauren-aydarkulov-rasskazal-kak-sygral-v-novoy-komedii-s-molodoy-aktrisoy/