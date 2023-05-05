Нюша рассказала, как стала популярной после провала на "Фабрике звезд"

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Популярная певица Нюша рассказала поклонникам в Instagram, как ей отказали на кастинге "Фабрики Звезд", и что ей помогло достичь успеха на сцене, передает NUR.KZ.

Артистка поведала, что с юных лет она начала писать песни.

"Я с раннего детства мечтала петь. Свою первую песню написала на английском языке в восемь лет. На русском начала писать с 12 лет", - рассказала Нюша.

По словам певицы, особую роль сыграла поддержка отца, одного из бывших солистов группы "Ласковый май", после отказа на кастинге "Фабрики звезд".

"После отказа на кастинге Фабрики, папа меня очень поддерживал и повторял: Можно сто раз куда-то не попасть. Все к лучшему. Значит тебя ждет другой путь". Главное, не стоять на месте! Идти вперед и не опускать руки", - призналась знаменитость.

Stories Нюши. Скрин: instagram.com/nyusha_nyusha

Однако это не сломало юную артистку. Благодаря упорству и труду она смогла стать звездой.

"Я начала много работать! Очень. Каждый день концерты, репетиции, съемки клипов, новых песен. Тут мне 22 года и я даю около трехсот концертов в год. Но без любви к своему делу и трудолюбия я бы не достигла всех высот", - отметила Нюша.

Stories Нюши. Скрин: instagram.com/nyusha_nyusha

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2019528-nyusha-rasskazala-kak-stala-populyarnoy-posle-provala-na-fabrike-zvezd/