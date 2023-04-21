Санжар Мади и Жандос Айбасов в новых кинообразах восхитили Казнет (фото)

Санжар Мади и Жандос Айбасов. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади поделился в Instagram фотографиями со съемок исторической драмы "Тамерлан". Фанаты пожелали успехов всей команде и отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма на экраны, передает NUR.KZ.

"В кругу друзей! Мира, добра и благополучия! Делайте благие дела, навестите родных и близких, попросите прощения и сами прощайте! Мы со съемочной площадки картины "Тамерлан" поздравляем всех с праздником Ораза Айт!" - написал Санжар Мади.

На фото он запечатлен со своими коллегами, среди которых есть отечественный актер Жандос Айбасов, известный по фильмам "Лифт", "Тараз", "Районы", сериалу "Мыстан", а также узбекская и турецкая актриса Юлдуз Раджабова, сыгравшая в фильмах "Предатель", "Максад", "Скорпион" и других.

"Удачи, когда премьера?", "Очень красивые кадры", "А когда можно будет посмотреть?", "Все выглядят очень круто", "Классные фото, хорошие актеры", - отметили подписчики Санжара Мади.

Отметим, что сложные трюки в фильме исполняют каскадеры группы Nomad Stunts, которые принимали участие в сериалах "Марко Поло", "Письмо королю", "Эртугрул", а также фильмах "Мулан", "Монгол", "Дневной дозор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017741-sanzhar-madi-i-zhandos-aybasov-v-novyh-kinoobrazah-voshitili-kaznet-foto/