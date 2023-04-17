"Это из-за Армана": Аша Матай рассказала, почему перестала сниматься в кино (видео)

Арман Коныр и Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай рассказала в программе "Төрлетіңіз", почему перестала сниматься в кино. Аша и ее супруг Арман Коныр ответили на вопросы Ляйли Султанкызы и Армана Давлетярова.

Гостями программы стали звездные пары. Арман Коныр, отвечая на вопросы ведущих, заявил, что им с Ашей легко понять друг друга, так как они оба - творческие люди.

"Конфликтов у нас нет. Нужно, мне кажется, смотреть на позитивные стороны. Нас, творческих людей, работнику банка или бухгалтеру понять сложно, а поскольку Аша тоже является творческим человеком, она понимает, когда я уезжаю на гастроли, какие-то съемки", - рассказал Арман.

Ляйля Султанкызы предположила, что Арман все же не разрешает Аше ездить на гастроли.

"Да, Арман не разрешает. Почему я не продолжила свое актерское мастерство, это из-за Армана. Он не дал разрешения сниматься, моей последней кинокартиной стал фильм "16 қыз", но, по моему мнению, в этом нет ничего такого. Он не желает мне ничего плохого, лишь хорошее", - пояснила она.

"Ну, конечно, переживаешь. Не без ревности тут, конечно, тоже", - признался супруг Аши.

Арман Давлетяров поддержал его, отметив, что нужно реализовываться в профессии, но когда появляются дети, то им нужно уделять больше внимания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017093-eto-iz-za-armana-asha-matay-rasskazala-pochemu-perestala-snimatsya-v-kino-video/