Леди Гага получила должность в Белом доме

Леди Гага. Фото: Jamie McCarthy / Staff / Getty Images

Известная американская певица Леди Гага получила официальную должность в Белом доме - президент Соединенных Штатов Джо Байден провел ряд назначений, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Американский лидер назначил Леди Гагу сопредседатем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.

В сообщении говорится, что Леди Гага - певица, автор песен, актриса и филантроп. Она продала более 170 миллионов записей и получила 13 премий "Грэмми", что делает ее одной из самых успешных женщин-музыкантов в истории.

Как актриса она известна по роли в фильме "Звезда родилась", за которую она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, и по роли в фильме "Американская история ужасов: Отель", за которую она получила "Золотой глобус". "Оскар" Леди Гага тоже получила, но не за актерскую игру, а за лучший саундтрек - песню "Shallow" к фильму "Звезда родилась".

На официальном сайте Белого дома также сообщается, что президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам (PCAH) был создан в 1982 году в соответствии с указом президента для консультирования президента по вопросам культурной политики.

Комитет состоит из членов, назначаемых президентом. Почетным председателем комитета исторически является первая леди США. Среди частных членов комитета - выдающиеся деятели искусства, ученые и филантропы, которые продемонстрировали серьезную приверженность искусству и гуманитарным наукам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2016796-ledi-gaga-poluchila-dolzhnost-v-belom-dome/