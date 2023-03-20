Необычный подарок вручила Кайрату Нуртасу фанатка на концерте в Уральске (видео)

Кайрат Нуртас с фанаткой. Кадр из видео: tiktok.com/@akhatova_a

Необычный подарок преподнесла Кайрату Нуртасу фанатка, пришедшая на его концерт в Уральске. Женщина подарила артисту пакет с кониной. Видео появилось в TikTok, передает NUR.KZ.

Во время концерта Кайрата Нуртаса в Уральске жительница края вышла на сцену с необычным подарком.

"Это ценный подарок. Это вяленое мясо и казы лошади, которая паслась на наших пастбищах, пила воду из реки Жайык. Это подарок из села Аксогым для моих ровесников Гульзиры и Нуртаса. Скоро ведь 22 марта.

Подарок от имени всех наших жителей, чтобы ты со своей семьей отведал угощение из Уральска. Я решила, что лучше подарю тебе мясо, чем цветы, а цветы ты мне лучше подари", - сказала женщина.

Певец поблагодарил фанатку и попросил, чтобы ей вынесли цветы.

"Уральцы, вы молодцы!", "Все западные такие добродушные", "Самый лучший подарок", "Кайрош, приятного аппетита!", "Молодец апа, необычный подарок", - отреагировали пользователи соцсети под видео.

Видео взято со страницы @akhatova_a в TikTok

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013613-neobychnyy-podarok-vruchila-kayratu-nurtasu-fanatka-na-kontserte-v-uralske-video/