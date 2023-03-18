Звезда "Дэдпула" готовится продать свою компанию за 300 млн долларов

Райан Рейнольдс. Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Голливудский актер Райан Рейнольдс, известный по главной роли в фильме "Дэдпул", в скором времени заработает 300 млн долларов благодаря продуманным инвестициям, не связанным с его актерской карьерой. Актер готовится продать небольшую телефонную сеть крупному американскому оператору, передает BBC.

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В настоящее время Райан Рейнольд владеет 25% бюджетной телекоммуникационной компании Mint Mobile, которая заключила сделку на 1,35 млрд долларов с T-Mobile, вторым по величине оператором мобильной связи в США. Mint Mobile и ранее давала актеру возможность неплохо заработать, поскольку рекламой для телекоммуникационной компании занималась фирма Maximum Effort, которой также владеет Рейнольдс. При этом он сам снимался в большинстве рекламных роликов, что повышало популярность обеих компаний.

Maximum Effort также занималась продвижением бренда по производству джина Aviation American Gin (также принадлежал Рейнольдсу). Раскрутив собственный алкогольный бренд с помощью собственной рекламной компании, Рейнольдс в 2020 году продал Aviation American Gin алкогольному гиганту Diageo за 610 млн долларов. В настоящее время Райан Рейнольдс также является совладельцем валлийской футбольной команды Wrexham AFC.

Рейнольдс — один из немногих актеров, известных своими инвестициями в проекты, которые не связаны с кино. Несмотря на то, что бизнес приносит ему значительную прибыль, актер продолжает активно сниматься. В 2024 году он должен сыграть главную роль в третьей части "Дэдпула".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013313-zvezda-dedpula-gotovitsya-prodat-svoyu-kompaniyu-za-300-mln-dollarov/