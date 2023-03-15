"Галина Сергеевна повзрослела": Лиза Арзамасова показала кадр со съемок новых "Папиных дочек"

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова, которая запомнилась зрителям по роли Галины Сергеевны в "Папиных дочках", порадовала фанатов в соцсетях кадром со съемок продолжения сериала.

Фото Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Новое поколение в мониторе. Галина Сергеевна с племянницами", – подписала она кадр.

На снимке актриса в образе своей героини, одной из пятерых сестер Васнецовых, запечатлена в классическом твидовом костюме в окружении маленьких детей.

Подписчики Арзамасовой в комментариях отметили, что ждут продолжения сериала и пожелали творческих успехов актрисе.

"Откуда столько племянниц взялось?", "Очень сильно жду продолжения!", "Галина Сергеевна повзрослела", "Удачи вам на съемочной площадке", "Лучший сериал, очень добрый, реально смешной", "Успеха фильму. В Вас верю безмерно", – написали пользователи Сети.

Как пишет сайт Kinopoisk.ru, Start и СТС начали съемки сериала "Папины дочки. Новые". Это возвращение российского ситкома спустя 10 лет.

"Папины дочки" выходили на российском телеканале СТС с 2007 по 2013 год. В продолжении часть прежних героев снова появится на экране, но к ним добавятся и новые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2012960-galina-sergeevna-povzroslela-liza-arzamasova-pokazala-kadr-so-semok-novyh-papinyh-dochek/