"Жизнь - это выбор": Мархаба Саби представила меломанам свою новую песню

Мархаба Саби. Фото: instagram.com/marhaba_sabi_

Казахстанская певица Мархаба Саби представила новую песню "Босат". Автор и исполнитель хита "Қой, күрсінбе" в этот раз затронула в своем произведении тему внутренней свободы, передает NUR.KZ.

Мархаба Саби отметила, что песня "Босат" - это новый виток ее творчества.

"Мы не полностью освобождаем свое сознание. Я считаю, что всем нам надо избавиться от ограничений, которые были заложены в наше сознание с давних пор.

Прежде чем говорить о демократии в обществе, нужно сначала установить демократию в умах. Эта песня призывает к здоровому и правильному эгоизму. Не будем забывать, что жизнь - это выбор и одно мгновение", - написала она.

"Хорошо вышло, в стиле "Мумий Тролль", "Удачи вам в творчестве", "Обожаю ваше творчество", "Прекрасный образ и песня", "Замечательное исполнение", - оценили музыкальную новинку фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2012458-zhizn-eto-vybor-marhaba-sabi-predstavila-melomanam-svoyu-novuyu-pesnyu/