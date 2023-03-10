Песня продавца-консультанта из Степногорска покорила TikTok (видео)

Aluso. Фото : instagram.com/_aluso

Песня начинающего казахстанского исполнителя Aluso (Жигер Хамидуллаев - прим.ред.) покорила TikTok. Музыкант прославился после того, как поделился отрывком трека в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Видео реакции супруги начинающего артиста на новый трек "Почему ты так?" набрало около 4 миллионов просмотров в TikTok и почти 240 тысяч лайков в Instagram.

Подписчики высоко оценили новую композицию молодого певца и были очарованы реакцией и поддержкой супруги музыканта.

"Реакция и поддержка жены - огонь! Трек - тоже огонь, хочу себе в плейлист", "Какая вы крутая пара, главное, на одной волне. Удачи вам", "Трек ласкает слух, но еще немаловажно, что так вдохновляет - это поддержка супруги (музы). С такой поддержкой сердце само поет", "Удачи и успехов на твоем пути", — прокомментировали фолловеры.

Это второй сингл Жигера, который вышел в свет 7 марта. Релиз дебютной композиции состоялся 3 февраля этого года.

«Не так давно решил, что хватит быть уже потребителем контента, нужно быть его производителем. С другом начали снимать мини-сниппеты на мои треки и публиковать их, но результата не было. Позже я начал мониторить все соцсети и понял, что обычный непрофессиональный контент заходит лучше, чем красивая картинка. Решили с другом попробовать отснять реакцию на мой трек в качестве эксперимента. Мы не ожидали, что это будет так мощно! Через двое суток видео набрало 400 тысяч просмотров в TikTok, при том, что на аккаунт было подписано 50 человек», - рассказал Жигер.

25-летний исполнитель Aluso родом из Степногорска, маленького городка в Акмолинской области. Сейчас живет с супругой в Алматы и работает продавцом-консультантом в магазине масс-маркета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2012393-pesnya-prodavtsa-iz-mass-marketa-pokorila-tiktok-video/